"Форест" приобрел Гиббс-Уайта

"Ноттингем Форест" объявил о приобретении полузащитника "Вулверхэмптона" Моргана Гиббс-Уайта за 42.5 млн. фунтов.

Гиббс-Уайт заключил с "Форест" пятилетний контракт и стал уже 16-м новичком "лесников" в это трансферное окно.



Ранее этим летом "Вулверхэмптон" отклонил три предложения "Форест" по Гиббс-Уайту, но с четвертой попытки "лесникам" удалось согласовать стоимость 22-летнего англичанина.



По информации Sky Sports, "волки" гарантированно получат за своего воспитанника 25 млн. фунтов. Еще 17.5 млн. фунтов два клуба предусмотрели в виде бонусов.



Гиббс-Уайт полностью провел оба первых матча "Вулверхэмптона" в новом сезоне Премьер-Лиги, а прошлый сезон уверенно отыграл за "Шеффилд Юнайтед" из Чемпионшипа на правах аренды.



Морган прекрасно знает главного тренера "Форест" Стива Купера, у которого он выступал в аренде за "Суонси" в сезоне 2020/21.