"Форест" приобрел Гиббс-Уайта

Морган Гиббс-Уайт "Ноттингем Форест" объявил о приобретении полузащитника "Вулверхэмптона" Моргана Гиббс-Уайта за 42.5 млн. фунтов.

Гиббс-Уайт заключил с "Форест" пятилетний контракт и стал уже 16-м новичком "лесников" в это трансферное окно.

Ранее этим летом "Вулверхэмптон" отклонил три предложения "Форест" по Гиббс-Уайту, но с четвертой попытки "лесникам" удалось согласовать стоимость 22-летнего англичанина.

По информации Sky Sports, "волки" гарантированно получат за своего воспитанника 25 млн. фунтов. Еще 17.5 млн. фунтов два клуба предусмотрели в виде бонусов.

Гиббс-Уайт полностью провел оба первых матча "Вулверхэмптона" в новом сезоне Премьер-Лиги, а прошлый сезон уверенно отыграл за "Шеффилд Юнайтед" из Чемпионшипа на правах аренды.

Морган прекрасно знает главного тренера "Форест" Стива Купера, у которого он выступал в аренде за "Суонси" в сезоне 2020/21.


Метки Вулверхэмптон, Гиббс-Уайт, Ноттингем Форест, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2022 13:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 19.08.2022 13:26 # alexomck
    По информации Sky Sports, "волки" гарантированно получат за своего воспитанника 25 млн. фунтов. Еще 17.5 млн. фунтов два клуба предусмотрели в виде бонусов.

    Источник: http://fapl.ru/posts/95028/#reply

    Вполне цена, бонусы ещё отбить нужно и никто не против, если у него выйдет. По итогу меньше 130кк фунтов потратили - не густо, но можно пытаться зацепиться за АПЛ.

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  2. jirrort 19.08.2022 13:16 # jirrort
    КОРОЛИ!!! Вот кого я буду поддерживать в этом сезоне,помимо Гегемонси.

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  3. gerrard08 19.08.2022 13:08 # gerrard08
    Невероятный прайс для уровня новичка с чш. И это с учетом что в сумме 150 потрачено.
    Откуда у них столько денег? Кто-то в курсе?

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  4. moneymaker 19.08.2022 13:03 # moneymaker
    Раньше за такую цену лучшие напы лиги переходили в членси, а теперь какие-то ноунеймы почти в чемпионшип переходят..

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