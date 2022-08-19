"Форест" приобрел Гиббс-Уайта
"Ноттингем Форест" объявил о приобретении полузащитника "Вулверхэмптона" Моргана Гиббс-Уайта за 42.5 млн. фунтов.
Гиббс-Уайт заключил с "Форест" пятилетний контракт и стал уже 16-м новичком "лесников" в это трансферное окно.
Ранее этим летом "Вулверхэмптон" отклонил три предложения "Форест" по Гиббс-Уайту, но с четвертой попытки "лесникам" удалось согласовать стоимость 22-летнего англичанина.
По информации Sky Sports, "волки" гарантированно получат за своего воспитанника 25 млн. фунтов. Еще 17.5 млн. фунтов два клуба предусмотрели в виде бонусов.
Гиббс-Уайт полностью провел оба первых матча "Вулверхэмптона" в новом сезоне Премьер-Лиги, а прошлый сезон уверенно отыграл за "Шеффилд Юнайтед" из Чемпионшипа на правах аренды.
Морган прекрасно знает главного тренера "Форест" Стива Купера, у которого он выступал в аренде за "Суонси" в сезоне 2020/21.
19.08.2022 13:00
Просмотров: 707
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
По информации Sky Sports, "волки" гарантированно получат за своего воспитанника 25 млн. фунтов. Еще 17.5 млн. фунтов два клуба предусмотрели в виде бонусов.
Источник: http://fapl.ru/posts/95028/#reply
Вполне цена, бонусы ещё отбить нужно и никто не против, если у него выйдет. По итогу меньше 130кк фунтов потратили - не густо, но можно пытаться зацепиться за АПЛ.
(ответить)
КОРОЛИ!!! Вот кого я буду поддерживать в этом сезоне,помимо Гегемонси.
(ответить)
Невероятный прайс для уровня новичка с чш. И это с учетом что в сумме 150 потрачено.
Откуда у них столько денег? Кто-то в курсе?
(ответить)
Раньше за такую цену лучшие напы лиги переходили в членси, а теперь какие-то ноунеймы почти в чемпионшип переходят..
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий