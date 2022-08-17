Роналду обещает рассказать "правду"

Нападающий Криштиану Роналду пообещал, что вскоре расскажет правду о своей ситуации в "Манчестер Юнайтед".

Этим летом Роналду связывают с уходом из "Юнайтед". По слухам, Криштиану не готов мириться с невозможностью выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи.



Накануне уважаемое издание BBC сообщило, что "красные дьяволы" обеспокоены негативным влиянием Роналду на коллектив и больше не держат 37-летнего португальца в клубе.



Сам же Роналду утверждает, о нем говорится много неправды, и сразу после закрытия летнего трансферного окна Криштиану собирается поведать, как все было на самом деле.



"Они узнают правду из моего интервью через пару недель. Медиа говорят ложь. Из 100 новостей, которые про меня написали за последние месяцы, только пять оказались правильными. Только представьте, каково это. Так что это мой намек", — написал Роналду в инстаграме.