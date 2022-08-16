Семь вещей, что мы узнали во 2-м туре

Чемпионат Англии потихоньку набирает обороты, а мы возвращаемся к традиционной рубрике с итогами тура. Вашему вниманию — интересные факты и наблюдения по мотивам второго тура Премьер-Лиги.





"Челси" готов к сезону лучше многих



Томас Тухель запомнился рядом высказываний по ходу межсезонья о том, что его команда не готова к кампании и нуждается в усилении. Новые игроки "синим" действительно нужны, но тезис о том, что "Челси" не готов, опровергла сама же команда, добыв четыре очка на старте. И если три очка с "Эвертоном" были плановой победой, добитой без лоска, то центральный матч второго тура продемонстрировал, что "Челси" на самом деле не так уж плох, как можно было подумать по мотивам товарищеских матчей в предсезонный период.



"Тоттенхэм" выглядел серьезным соперником для "Челси" после голевой феерии в первом туре с "Саутгемптоном", но ожидаемо "шпоры" не получили от "синих" такой свободы у ворот соперника, как в игре с командой Ральфа Хазенхюттля. "Челси" по многим показателям превзошел "Тоттенхэм" и вскрыл ряд слабых мест команды Антонио Конте, которые невозможно было заметить в первом туре.



Да, "шпорам" удалось "отскочить" в концовке, но "Челси" все же понравился по этой игре гораздо больше. Что интересно, ключевую роль в забитых голах "синих" сыграли новички — дебютным голом отметился Калиду Кулибали, по голевой передаче записали на свой счет Марк Кукурелья и Рахим Стерлинг. "Челси" все же готов к сезону получше многих конкурентов в борьбе за места в топ-4, но Тухель прав в том, что команде еще нужны приобретения — забивной форвард, как минимум.



"Манчестер Юнайтед" ужасен



А вот кто точно не готов к сезону, так это как раз впечатлявший в ряде товарищеских матчей "Манчестер Юнайтед". Против "Брентфорда" команда Эрика Тен Хага продемонстрировала катастрофическую безответственность, отсутствие концентрации, неумение держать удар и проявить хоть какой-то характер.



Менеджер "Брентфорда" Томам Франк мастерски реализовал тактический план, который возник у него после просмотра матча "Юнайтед" с "Брайтоном". "Пчелы" давили на самые уязвимые места "дьяволов" — не сыгранную оборону и откровенно слабый центр поля, а в итоге "порвалось" еще и там, где никто не ждал. Давид Де Хеа выдел просто ужасный матч — наверное, худший в своей карьере. Эпитет "ужасно" подошел бы и к игре Харри Магуайра и Джейдона Санчо, которые вместе стоили клубу 153 миллиона фунтов — весь основной состав "Брентфорда" оценивается в меньшую сумму на Transfermarkt.



Кристиан Эриксен будто забыл, что он уже не игрок "Брентфорда", а Лисандро Мартинеса пришлось заменить, так как именно его игроки линии атаки "Брентфорда" с подачи Томаса Франка выбрали объектом давления, приносившего плоды раз за разом. Кажется, Эрик Тен Хаг рискует повторить судьбу другого менеджера "Аякса", провалившегося в Премьер-Лиге — уволенного через 77 дней после своего назначения в "Кристал Пэлас" Франка де Бура.



"Вест Хэму" нужно найти свой ритм



От кого не ждали попадания в зону вылета после первых туров, так это от "Вест Хэма". Команда Дэвида Мойеса не потеряла ни одного из своих лидеров, сохранив Деклана Райса, Джаррода Боуэна и Томаса Соучека, но пока что "молотобойцы" не могут найти свой ритм, что было заметно по игре с "Ноттингем Форест", где мало кто прогнозировал победу собранных "с миру по сосенке" "лесников".



Сыгранность звеньев должна была стать козырем как раз практически не изменивших свой состав "молотков", но в итоге они были биты командой, набравшей больше всех новичков этим летом. Пока ничего страшного для "Вест Хэма" не случилось, да и нужно понимать, что в игре с "Ноттингемом" лондонцам сильно не везло — отмененный гол и два попадания в каркас ворот вспоминаются в придачу к нереализованному Декланом Райсом пенальти.



На неделе у "Вест Хэма" будет возможность переключиться на Лигу Европы и добыть там первую победу сезона в матче с датским "Виборгом". В этом матче Мойес может проверить с первых минут новичков Максвела Корне и Джанлуку Скамакку, которые пока что выходили только на замены. Мойес отмечает, что физически его команда пока не идеальна и выглядит "тяжелой", а для "Вест Хэма" скорость и прессинг всегда были важными игровыми составляющими.



Присутствие Холанда меняет стиль "Сити"



Эрлинг Холанд всего восемь раз встретился с мячом в матче против "Борнмута", что удивило многих с учетом того, что "Манчестер Сити" традиционно много владеет мячом. Тем не менее, хоть Холанд и не забил в этой игре, он отметился результативной передачей в случае с голом Гюндогана, оказавшимся победным.



Кевин Де Брюйне, отметившийся голом и результативной передачей, так прокомментировал игру Холанда: "Я думаю, что он хорошо сыграл сегодня. Если он не забьет, об этом напишут, но именно он создал первый гол, и у него было несколько моментов. Он помог забивать нам всем тем, что отвлекал на себя внимание защитников. В другой день он забьет — у него все будет хорошо".



Нет сомнений, что приход Холанда изменит стиль "Сити", так как у "горожан" уже давно не было классического форварда, который постоянно держит в напряжении оборону противника. И Де Брюйне прав в том, что Холанд полезен, даже когда не забивает, так как отвлекает на себя внимание защитников, что действительно упрощает задачи "Сити" в матчах с командами, настроенными против них обороняться с первых минут.



"Лестеру" нужны новички



Брендан Роджерс не пытался скрыть свое разочарование отсутствием новичков в его команде, нуждающейся в новых игроках. Это было особенно заметно на фоне "Арсенала", в составе которого в матче с "лисами" блистал Габриэль Жезус, а одним из лучших в первых двух турах был Александр Зинченко.



"Лестер" традиционно должен продавать, чтобы покупать новых игроков, потому есть сомнения, что у "лис" появится кто-то, кроме открывшего их трансферную деятельность на летнем рынке голкипера Алекса Смитиса, подписанного свободным агентом после ухода Каспера Шмайхеля. Возможно, "Лестер" получит приличную сумму за защитника Весле Фофана от "Челси" или ПСЖ, но у "лис" останется не так уж много времени, чтобы потратить эти деньги.



Роджерс: "Это просто прискорбно, потому что я являюсь амбициозным тренером и приехал сюда, чтобы бросить вызов установленному порядку в лиге. Но для этого нужно постоянно развиваться и совершенствоваться. Но я уважаю клуб и постараюсь сосредоточиться на тех игроках, что у меня есть. Я попытаюсь максимально раскрыть их потенциал".



"Фулхэм" готов побороться за место в элите



Если предыдущие попытки "Фулхэма" закрепиться в Премьер-Лиге были провальными, то сейчас все указывает на то, что Марку Силва создал команду, способную побороться за место в элите, так как у "дачников" сейчас есть больше баланса между атакой и обороной.



Начав чемпионат с симпатичной игры в матче с "Ливерпулем", где вице-чемпиону повезло набрать очки, "дачники" были не менее дерзкими с "Вулверхэмптоном". Если в первом тайме оборона "коттеджеров" выглядела не лучшим образом и едва не "наломала дров" у своей штрафной, после перерыва Марку Силве удалось навести порядок в защите.



Агрессивность Александара Митровича едва не привела к красной карточке на последних минутах, он был очень разочарован тем, что не смог реализовать пенальти в концовке матча. Но в целом тот факт, что "дачники" на поле "Вулверхэмптона" стремились победить и были близки к тому, чтобы набрать три очка, говорит о том, что команда Силвы не будет робеть и сыграет напористо против любого соперника.



Дарвин Нуньес нуждается в перевоспитании



Если Митровичу повезло отделаться желтой карточкой, то другой агрессивный форвард, прибывший в Премьер-Лигу этим летом, заслуженно был удален и теперь пропустит три матча. Дарвин Нуньес продемонстрировал обратную сторону своего таланта, которая вряд ли понравилась Юргену Клоппу. Форвард легко поддался на провокацию и ударил головой защитника "Кристал Пэлас" Йоакима Андерсена, чем подвел команду в тот момент, когда она нуждалась в Нуньесе больше всего.



"Ливерпуль" уже отстает от "Манчестер Сити" на четыре очка после всего двух туров, и у команды Клоппа кадровые проблемы во всех линиях, кроме вратарской. К обилию травмированных добавился дисквалифицированный Нуньес, и "Ливерпулю" во многом повезло набрать очко в матче с "Кристал Пэлас", когда команда сумела отыграться в меньшинстве. Но в этой игре было ощущение, что команда Клоппа способна совершить полный камбэк — если бы не удаление Нуньеса.



Уругваец — первый игрок "Ливерпуля", удаленный за агрессивное поведение во время работы на "Энфилде" Юргена Клоппа. Для немца такие проявления агрессии — что-то новое, и Клопп не скрывал своего раздражения после игры, так как для него подобное поведение на поле совершенно неприемлемо. Когда Нуньес пришел в "Ливерпуль", изначально были подозрения, что агрессивный стиль игры может принести ряд проблем команде, но вряд ли кто предполагал, что это проявится так быстро и "ярко". Безусловно, Клопп как классический тренер-учитель сделает все, чтобы перевоспитать уругвайца, который рискует столкнуться с теми же проблемами, что ранее возникали у его соотечественника Луиса Суареса, если не возьмет себя в руки.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru