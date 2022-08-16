"Ливерпуль" вновь не смог победить
"Ливерпуль" второй подряд матч на старте нового сезона Премьер-Лиги завершил вничью, на сей раз поделив очки с "Кристал Пэлас" — 1:1.
Относительно ничейного выезда к "Фулхэму" из стартового состава "красных" пропали Жоэль Матип, Джордан Хендерсон, Тиаго Алькантара и Роберто Фирмино. Их заменили Натаниэль Филлипс, Джеймс Милнер, Харви Эллиотт и Дарвин Нуньес.
В старт "орлов" вернулся выздоровевший капитан Джоэл Уорд, заменив Одсонна Эдуара.
Первый голевой момент возник уже на второй минуте, когда голкипер гостей Висенте Гуаита, исправляя собственную ошибку, не дал прицельно пробить Милнеру.
На девятой минуте "Ливерпуль" вновь был близок к голу. Удар Эллиотта был заблокирован, но атака продолжилась, и после навеса Трента Александер-Арнольда к дальней штанге Нуньес не попал в створ.
"Пэлас" впервые показал зубы на 18-й минуте, когда Эберечи Эзе с защитником на плечах вышел один на один и не смог пробить Алиссона. Правда, уже был зафиксирован офсайд.
"Красные" играли по-хозяйски и на 23-й минуте вновь были близки к тому, чтобы открыть счет. Мохамед Салах пробивал в касание из пределов штрафной — рядом со штангой.
А на 32-й минуте гости огрызнулись еще одним выпадом. Запоздавший с офсайдной ловушкой Филлипс упустил Уилфрида Заху, который ворвался в штрафную по левому краю и пробил в дальний угол ворот — 0:1.
После пропущенного гола игра у хозяев разладилась, а "Пэлас" вскоре едва не удвоил счет — Заха слишком отпустил от себя мяч и позволил Алиссону остановить его прорыв.
Первый тайм закончился тем, что партнеры вывели на удар Нуньеса, но тот лишь попал в дальнюю штангу.
Во втором тайме "орлы" закрылись и просто не позволяли "красным" создавать моменты.
Положение "Ливерпуля" усугубилось на 56-й минуте, когда Нуньес отреагировал на провокацию Йоакима Андерсена, лбом ударив оппонента в челюсть. Рефери Пол Тирни тут же предъявил Дарвину красную карточку.
Однако спустя считанные минуты хозяевам удалось сравнять счет. Смещаясь вдоль границы штрафной, Луис Диас увидел клочок свободного пространства и направил туда мяч, поразив дальний угол ворот — 1:1.
"Красные" воодушевились, но вдесятером им было очень сложно создавать моменты. Вдобавок силы уже были на исходе.
На 78-й минуте Заха едва не прикончил интригу в матче. Уилфрид летел замыкать прострел партнера — штанга! Счет уже не изменился.
"Ливерпуль" имел подавляющее игровое преимущество в первом тайме, однако внедрение Натаниэля Филлипса в сыгранную линию обороны оставило "Пэлас" лазейку, чтобы добыть положительный результат в этом матче.
"Ливерпуль" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче
16.08.2022 00:00
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Последние комментарии:
Если Ливерпуль не обыграет МЮ в следующем туре, то Клоппа нужно будет увольнять. Чемпионство тогда уде точно не светит, в ЛЧ Ливерпуль и в 5 фаворитов не входит. ТО провалено по факту: -Мане и плюс абсолютно невнятные Карвальо и 100 миллионный Нуньес.
Нет ни одного повода оставлять дорогостоящего тренера, не способного завоевать трофеи, или реыормировать команду.
Лучший кандидат на замену- Грэм Поттер. Нужно начинать переговоры уже сейчас.
(ответить)
ian
5 лет Членси жепппонюхи и думают на 6 будут выше
пенсы так лаааахи
Источник: http://fapl.ru/posts/94962/
Горный борец говорит про жопонюхство, кому как не эксперту говорить
(ответить)
5 лет Членси жепппонюхи и думают на 6 будут выше
пенсы так лаааахи
(ответить)
так, ну что можно сказать по этому матчу.
Все началось с активных дейсвтий ливерпуля, но ближе к середине первого тайма кп уже взялся за свои коронные контрухи и покарал. На том игра и закончилаль, ливерпуль получил статус "какули тура"
(ответить)
Машина приехала, потому как нуньес - вернер
(ответить)
Юрген Клопп давай заводи Красную машину!
Тут наши жеппонюхи пенсы раскукарекались
Ещё И Аналовцы которые 7 лет не могли прити в себя после 2 кряду победы
языки они начали стелить
Давай Брателла Клопп нажимай на Пуш-Старт
(ответить)
Челси, Арсенал, ТТХ - бойтесь, Ливерпуль в этом сезоне решительно настроен взять четвертое место.
(ответить)
sausage
Респект. Я на аналитику от артура уже подписан, теперь и на твою подпишусь. Хорошее дело делаешь, продолжай.
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/94962/?c=1#c7619604
Дурачку написали все что было, он опять включает "другое мнение" и пытается сказать хуйню, но типо осмысленную что типо не так все было, а все по другому. Сука как перестать орать с долбаеба нереально
(ответить)
Как ржали над верником колбаса, а потом купила нуньеса
(ответить)
Энди Нуньес конечно найс въебал, момент матча)
(ответить)
полагаю, что скузне в третьем матче подряд не будет фартить так жестко и это как раз реальный, а может и последний шанс для хага в мью
(ответить)
Даун Нуньес в составе колбасодаунов смотрится как воспитанник
(ответить)
У Ливера реально тактика была бей беги в этом матче. Передача на Трента еще где-нить в центре от ЦЗ, бегунки Салах и Диас сразу стартуют. В 95% передача не доходит, но второй темп в лице полузащей сразу летят сломя голову накрывать отскок. И так весь матч. Ну не фортануло, хули) Диас конечно пздц положил, красавчик. А Нуньез дно, но это никого не должно удивлять, техника очень слабая у пацана. Кста по матчу показалось, что Вернер по такой игре Ливера по 25-30 за сезон клал, прям под него игра.
(ответить)
Без Жота и Тьяго конечно хреново в атаке
(ответить)
Просрал Клопп весь старт сезона. Непонятная чем занимаются на тренировках. Зная что срочно нужен топовый полузащитник, не стал настаивать на трансфере.
(ответить)
Лёха-анал ты че всё время ходил молчал пиздюлей от всяких пенсолохов еще и от вонючих хохлов получал и вдруг рофлит начал
Я тея запомнил пидараст)))
(ответить)
Дети шaлaв растущие без отцов, вчера радовались и готовы были от счастья пepeeбaтьcя всем своим петушиным скопом, а уже сегодня вернулись под шконки и тихо скулят, с членом отчима за щекой
Источник: http://fapl.ru/posts/94962/?c=1
(ответить)
Хави - 0
Клопп - 0
Колбасник - мне нравится интересная игра.
(ответить)
Ну так себе конечно, с креативом в атаке скудновато. Салах на голодном пайке, да и Пэлас выбрал правильную тактику. Но понравилась реакция команды на удаление и Нуньес, хоть и поддался на провокацию, но лошком не оказался, уебал пидару. Вот он и Корвальо адаптируются и начнут ебать АПЛ. Диас ещё.
Отдельно хотелось бы про Ван Дейка сказать. Это реально лучший защ АПЛ. Человек вроде как на чиле прерывает передачи, отнимает мячи, да и просто позиционно уничтожает соперника. Всякие сильвы, диаши, кто там ещё... уайты и прочая шваль просто в хуй ему дышат.
Короче, красные медленно запрягают, но быстро едут потом. ИНВА, братья!
(ответить)
угараю/
по платной подписке смотреть это все очень весело:)
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