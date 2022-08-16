"Ливерпуль" вновь не смог победить

"Ливерпуль" второй подряд матч на старте нового сезона Премьер-Лиги завершил вничью, на сей раз поделив очки с "Кристал Пэлас" — 1:1.

Относительно ничейного выезда к "Фулхэму" из стартового состава "красных" пропали Жоэль Матип, Джордан Хендерсон, Тиаго Алькантара и Роберто Фирмино. Их заменили Натаниэль Филлипс, Джеймс Милнер, Харви Эллиотт и Дарвин Нуньес.



В старт "орлов" вернулся выздоровевший капитан Джоэл Уорд, заменив Одсонна Эдуара.



Первый голевой момент возник уже на второй минуте, когда голкипер гостей Висенте Гуаита, исправляя собственную ошибку, не дал прицельно пробить Милнеру.



На девятой минуте "Ливерпуль" вновь был близок к голу. Удар Эллиотта был заблокирован, но атака продолжилась, и после навеса Трента Александер-Арнольда к дальней штанге Нуньес не попал в створ.



"Пэлас" впервые показал зубы на 18-й минуте, когда Эберечи Эзе с защитником на плечах вышел один на один и не смог пробить Алиссона. Правда, уже был зафиксирован офсайд.



"Красные" играли по-хозяйски и на 23-й минуте вновь были близки к тому, чтобы открыть счет. Мохамед Салах пробивал в касание из пределов штрафной — рядом со штангой.



А на 32-й минуте гости огрызнулись еще одним выпадом. Запоздавший с офсайдной ловушкой Филлипс упустил Уилфрида Заху, который ворвался в штрафную по левому краю и пробил в дальний угол ворот — 0:1.



После пропущенного гола игра у хозяев разладилась, а "Пэлас" вскоре едва не удвоил счет — Заха слишком отпустил от себя мяч и позволил Алиссону остановить его прорыв.



Первый тайм закончился тем, что партнеры вывели на удар Нуньеса, но тот лишь попал в дальнюю штангу.



Во втором тайме "орлы" закрылись и просто не позволяли "красным" создавать моменты.



Положение "Ливерпуля" усугубилось на 56-й минуте, когда Нуньес отреагировал на провокацию Йоакима Андерсена, лбом ударив оппонента в челюсть. Рефери Пол Тирни тут же предъявил Дарвину красную карточку.



Однако спустя считанные минуты хозяевам удалось сравнять счет. Смещаясь вдоль границы штрафной, Луис Диас увидел клочок свободного пространства и направил туда мяч, поразив дальний угол ворот — 1:1.



"Красные" воодушевились, но вдесятером им было очень сложно создавать моменты. Вдобавок силы уже были на исходе.



На 78-й минуте Заха едва не прикончил интригу в матче. Уилфрид летел замыкать прострел партнера — штанга! Счет уже не изменился.



"Ливерпуль" имел подавляющее игровое преимущество в первом тайме, однако внедрение Натаниэля Филлипса в сыгранную линию обороны оставило "Пэлас" лазейку, чтобы добыть положительный результат в этом матче.



"Ливерпуль" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче