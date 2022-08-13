Шестеро из Премьер-Лиги номинированы на звание Игрока Года по версии УЕФА

Шестеро из Премьер-Лиги оказались среди номинантов на звание Игрока Года по версии УЕФА в сезоне 2021/22.

За престижную награду, обладатель которой будет объявлен во время жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов 25 августа, среди прочих поспорят Мохамед Салах, Фабиньо, Виргил Ван Дейк и Трент Александер-Арнольд из "Ливерпуля", а также Кевин Де Брюйне с Бернарду Силвой из "Манчестер Сити".



На звание Тренера Года претендуют Карло Анчелотти из "Реала", Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" и Юрген Клопп из "Ливерпуля".



Номинанты на звание Игрока Года по версии УЕФА в сезоне 2021/22



Карим Бензема ("Реал", Франция)

Тибо Куртуа ("Реал", Бельгия)

Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити", Бельгия)

Роберт Левандовски ("Барселона" / "Бавария", Польша)

Лука Модрич ("Реал", Хорватия)

Садио Мане ("Бавария" / "Ливерпуль", Сенегал)

Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет)

Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция)

Винисиус ("Реал", Бразилия)

Виргил Ван Дейк ("Ливерпуль", Голландия

Бернарду Силва ("Манчестер Сити", Португалия)

Филип Костич ("Ювентус" / "Айнтрахт", Сербия)

Лоренцо Пеллегрини ("Рома", Италия)

Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль", Англия)

Фабиньо ("Ливерпуль", Бразилия)