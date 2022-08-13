Шестеро из Премьер-Лиги номинированы на звание Игрока Года по версии УЕФА
Шестеро из Премьер-Лиги оказались среди номинантов на звание Игрока Года по версии УЕФА в сезоне 2021/22.
За престижную награду, обладатель которой будет объявлен во время жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов 25 августа, среди прочих поспорят Мохамед Салах, Фабиньо, Виргил Ван Дейк и Трент Александер-Арнольд из "Ливерпуля", а также Кевин Де Брюйне с Бернарду Силвой из "Манчестер Сити".
На звание Тренера Года претендуют Карло Анчелотти из "Реала", Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" и Юрген Клопп из "Ливерпуля".
Номинанты на звание Игрока Года по версии УЕФА в сезоне 2021/22
Карим Бензема ("Реал", Франция)
Тибо Куртуа ("Реал", Бельгия)
Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити", Бельгия)
Роберт Левандовски ("Барселона" / "Бавария", Польша)
Лука Модрич ("Реал", Хорватия)
Садио Мане ("Бавария" / "Ливерпуль", Сенегал)
Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет)
Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция)
Винисиус ("Реал", Бразилия)
Виргил Ван Дейк ("Ливерпуль", Голландия
Бернарду Силва ("Манчестер Сити", Португалия)
Филип Костич ("Ювентус" / "Айнтрахт", Сербия)
Лоренцо Пеллегрини ("Рома", Италия)
Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль", Англия)
Фабиньо ("Ливерпуль", Бразилия)
13.08.2022 00:20
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Кевин должен забирать эту награду
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