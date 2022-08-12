Рэшфорд не покинет "Юнайтед" этим летом

Нападающий Маркус Рэшфорд не покинет "Манчестер Юнайтед" этим летом, несмотря на интерес со стороны ПСЖ.

Накануне стало известно, что ПСЖ вступил в переговоры с лагерем Рэшфорда и получил весьма позитивный отклик. По слухам, французский гранд рассматривает Маркуса в качестве долгосрочной замены для Лионеля Месси.



В Париже отлично осведомлены о том, что у Рэшфорда остается только один год по контракту, который, правда, может быть автоматически продлен на 12 месяцев по инициативе "Юнайтед".



Однако ESPN стало известно, что "красные дьяволы" не собираются продавать Рэшфорда и надеются заключить со своим воспитанником новый контракт.



Кроме того, ПСЖ оценивает Рэшфорда в 60 миллионов фунтов, тогда как "Юнайтед" попросил бы за Маркуса вдвое больше.