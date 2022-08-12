Стерлинг ушел из "Сити", потому что хотел играть больше

Вингер "Челси" Рахим Стерлинг рассказал, почему решил покинуть "Манчестер Сити".

Ранее этим летом "Челси" приобрел Стерлинга у "Сити" за 50 миллионов фунтов. По словам Рахима, он решился на смену клуба, потому что был недоволен количеством игровых минут в Манчестере.



"Как личность, ты стремишься к достижениям. Я чувствовал, что в силу различных причин мое игровое время в "Сити" было ограничено, и я не мог позволить себе расходовать время даром. Я не хотел довольствоваться меньшим".



"С 17 лет я был основным игроком. Но я не мог смириться с тем, что перестал играть регулярно, достигнув пика своей карьеры. Я пытался сражаться и изменить сценарий, но не сложилось".



"У меня было несколько вариантов, но "Челси" оказался идеален для моих персональных целей. Этот переход имел большой смысл для моей семьи, и мне нравится направление развития клуба. Они поучаствовали в четырех или пяти финалах за последние годы, и это имеет большое значение".



"Я пережил много хороших воспоминаний в "Сити", но за последний год с небольшим я не имел твердого места в стартовом составе. Это было сложно, и мои дети ходили там в школу, но порой в жизни тебе нужно принимать правильные решения для себя и своей семьи", — цитирует Стерлинга ESPN.