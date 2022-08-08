"Юнайтед" согласовал стоимостью Рабьо

Адриен Рабьо "Манчестер Юнайтед" достиг договоренности с "Ювентусом" относительно стоимости полузащитника Адриена Рабьо.

Лишь сегодня утром издание The Athletic сообщило, что "Юнайтед" нацелился на Рабьо, у которого остается один год по контракту в Турине.

Как утверждает The Guardian, "красные дьяволы" уже согласовали компенсацию за Адриена в размере 15 миллионов фунтов.

Теперь заключение сделки зависит от того, удастся ли "Юнайтед" договориться с мамой и агентом 27-летнего француза Вероникой. Пока диалог об условиях личного контракта находится на ранней стадии.

За свою карьеру Рабьо, также поигравший за ПСЖ и "Тулузу", завоевал пять титулов Лиги 1 и один Серии А, но в то же время Адриен известен своими проблемами с дисциплиной и многочисленными штрафами за опоздания.


Метки Манчестер Юнайтед, Рабьо, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2022 16:00

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  1. keane16 08.08.2022 17:01 # keane16
    Пизданутся ёлки гнутся, зашкварище.
    Ну теперь максимум 6-7 место, 2-3х топарей хагу было бы достаточно, но ему подвезли пол дюжины гавнарей

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  2. tursa 08.08.2022 16:47 # tursa
    Арнаутович, рабьо, в мю что фетиш на капризное дно?

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  3. mancunia-planet 08.08.2022 16:40 # mancunia-planet
    Хули Невеша не взяли либо Тилеманса того же, пздц

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  4. felix-the-cat 08.08.2022 16:11 # felix-the-cat
    Пиздец он же дерьмо ебаное

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  5. ooaaaa 08.08.2022 16:09 # ooaaaa
    зашквар

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  6. slavik92 08.08.2022 16:09 # slavik92
    но в то же время Адриен известен своими проблемами с дисциплиной и многочисленными штрафами за опоздани

    Источник: http://fapl.ru/posts/94812/

    На замену погба походу)

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  7. xah 08.08.2022 16:06 # xah
    15 млн фунтов сойдет, Мактоминея за столько пусть продадут

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