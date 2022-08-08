"Юнайтед" согласовал стоимостью Рабьо

"Манчестер Юнайтед" достиг договоренности с "Ювентусом" относительно стоимости полузащитника Адриена Рабьо.

Лишь сегодня утром издание The Athletic сообщило, что "Юнайтед" нацелился на Рабьо, у которого остается один год по контракту в Турине.



Как утверждает The Guardian, "красные дьяволы" уже согласовали компенсацию за Адриена в размере 15 миллионов фунтов.



Теперь заключение сделки зависит от того, удастся ли "Юнайтед" договориться с мамой и агентом 27-летнего француза Вероникой. Пока диалог об условиях личного контракта находится на ранней стадии.



За свою карьеру Рабьо, также поигравший за ПСЖ и "Тулузу", завоевал пять титулов Лиги 1 и один Серии А, но в то же время Адриен известен своими проблемами с дисциплиной и многочисленными штрафами за опоздания.