"Юнайтед" согласовал стоимостью Рабьо
"Манчестер Юнайтед" достиг договоренности с "Ювентусом" относительно стоимости полузащитника Адриена Рабьо.
Лишь сегодня утром издание The Athletic сообщило, что "Юнайтед" нацелился на Рабьо, у которого остается один год по контракту в Турине.
Как утверждает The Guardian, "красные дьяволы" уже согласовали компенсацию за Адриена в размере 15 миллионов фунтов.
Теперь заключение сделки зависит от того, удастся ли "Юнайтед" договориться с мамой и агентом 27-летнего француза Вероникой. Пока диалог об условиях личного контракта находится на ранней стадии.
За свою карьеру Рабьо, также поигравший за ПСЖ и "Тулузу", завоевал пять титулов Лиги 1 и один Серии А, но в то же время Адриен известен своими проблемами с дисциплиной и многочисленными штрафами за опоздания.
08.08.2022 16:00
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Пизданутся ёлки гнутся, зашкварище.
Ну теперь максимум 6-7 место, 2-3х топарей хагу было бы достаточно, но ему подвезли пол дюжины гавнарей
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Арнаутович, рабьо, в мю что фетиш на капризное дно?
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Хули Невеша не взяли либо Тилеманса того же, пздц
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Пиздец он же дерьмо ебаное
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зашквар
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но в то же время Адриен известен своими проблемами с дисциплиной и многочисленными штрафами за опоздани
Источник: http://fapl.ru/posts/94812/
На замену погба походу)
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15 млн фунтов сойдет, Мактоминея за столько пусть продадут
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