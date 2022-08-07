1-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 7 августа, тремя поединками завершится 1-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛЕСТЕР — БРЕНТФОРД 16:00



До сих пор не совершивший ни одного приобретения этим летом "Лестер" пропустил 27 голов после стандартов и 15 после угловых в сезоне 2021/22 — больше всех в Премьер-Лиге по обоим показателям. "Брентфорд" пропускал в каждом из 16 последних выездных матчей в чемпионате. "Лисы" не потерпели ни одного поражения в шести последних встречах с "пчелами".



Левый защитник "Лестера" Рикарду Перейра пропустит полгода с надрывом ахилла. Восстановление Харви Барнс идет на недели.



"Брентфорд" начнет сезон без Итана Пиннока, Кристоффера Айера и Серхи Каньоса. Бен Ми готов к дебюту.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — БРАЙТОН 16:00



"Манчестер Юнайтед" стартовал с победы в 10 из 13 последних сезонов Премьер-Лиги (3 поражения). "Брайтон" проиграл только один из девяти последних матчей прошлого сезона (5 побед, 3 ничьих). "Чайки" проиграли все 10 своих поединков в Манчестере в рамках Премьер-Лиги (5 поражений от "красных дьяволов", 5 — от "Манчестер Сити").



Нападающий Криштиану Роналду готов сыграть за "Юнайтед", несмотря на скомканную предсезонную подготовку. Антони Мартиаль отсутствует с травмой задней поверхности бедра. Люк Шоу и Джейдон Санчо оправились после болезни.



Полузащитник "Брайтона" Алексис Макаллистер решил свои проблемы с пахом, оставив в лазарете только Якуба Модера.



ВЕСТ ХЭМ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 18:30



"Вест Хэм" удерживает рекорд Премьер-Лиги по наибольшему количеству поражений в первом туре — 14. "Манчестер Сити" проиграл только один из 28 последних матчей чемпионата (23 победы, 4 ничьи). "Горожане" ни разу не уступили в 13 последних встречах с "молотобойцами" в Премьер-Лиге (10 побед, 3 ничьих).



"Вест Хэм" начнет сезон без своих новичков Найефа Агерда и Джанлуки Скамакки.



Защитник "Сити" Эмерик Лапорт перенес операцию на колене и вернется в сентябре. Эрлинг Холанд может впервые в карьере выйти в старте на матч Премьер-Лиги.