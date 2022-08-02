Фостер предсказывает "Ливерпулю" третье место в новом сезоне
Экс-голкипер "Уотфорда" Бен Фостер ожидает, что "Ливерпуль" займет только третье место в сезоне Премьер-Лиги 2022/23.
В завершившейся кампании "Ливерпуль" до последнего сражался за титул, уступив только одно очко "Манчестер Сити".
Однако этим летом "красные" слегка обновили свой состав, пригласив Дарвина Нуньеса, Фабиу Карвалью, Калвина Рэмси и попрощавшись с Садио Мане, Неко Уильямсом, Такуми Минамино, и Фостер не может отнести команды Юргена Клоппа к претендентам на чемпионство.
"Я предсказывал, что они выдохнутся в прошлом сезоне, но они не выдохлись и сражались до последнего тура".
"Я ставил их на четвертое место в прошлом сезоне, в этом же сезоне я отведу им третье. Думаю, в этом году найдутся две команды лучше, чем "Ливерпуль". Думаю, они будут слегка в переходном периоде после потери Садио Мане. Я не представляю, что они будут сражаться за победу в Премьер-Лиге, просто не представляю".
"Однако я по-прежнему думаю, что они выступят достойно и займут третье место", — сообщил Фостер на своем ютуб-канале.
02.08.2022 22:00
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неееее, наши верные жопонюхи лузерпуки хоть кровь из носу и из ануса, но надорвут свой геморрой и займут второе место, чтобы понюхать попу КОРОЛЕЙ
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Что за хуйню он несёт...
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Главный показатель -ЛЧ. Пусть хоть четвёртое берут. Но реал нужно отпороть по-немецки
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Займут законное 8 место
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