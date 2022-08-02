Фостер предсказывает "Ливерпулю" третье место в новом сезоне

Бен Фостер Экс-голкипер "Уотфорда" Бен Фостер ожидает, что "Ливерпуль" займет только третье место в сезоне Премьер-Лиги 2022/23.

В завершившейся кампании "Ливерпуль" до последнего сражался за титул, уступив только одно очко "Манчестер Сити".

Однако этим летом "красные" слегка обновили свой состав, пригласив Дарвина Нуньеса, Фабиу Карвалью, Калвина Рэмси и попрощавшись с Садио Мане, Неко Уильямсом, Такуми Минамино, и Фостер не может отнести команды Юргена Клоппа к претендентам на чемпионство.

"Я предсказывал, что они выдохнутся в прошлом сезоне, но они не выдохлись и сражались до последнего тура".

"Я ставил их на четвертое место в прошлом сезоне, в этом же сезоне я отведу им третье. Думаю, в этом году найдутся две команды лучше, чем "Ливерпуль". Думаю, они будут слегка в переходном периоде после потери Садио Мане. Я не представляю, что они будут сражаться за победу в Премьер-Лиге, просто не представляю".

"Однако я по-прежнему думаю, что они выступят достойно и займут третье место", — сообщил Фостер на своем ютуб-канале.


Метки Ливерпуль, Премьер-Лига, Фостер

Автор mihajlo   

Дата 02.08.2022 22:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 02.08.2022 22:24 # true-manc
    неееее, наши верные жопонюхи лузерпуки хоть кровь из носу и из ануса, но надорвут свой геморрой и займут второе место, чтобы понюхать попу КОРОЛЕЙ

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  2. mancunia-planet 02.08.2022 22:15 # mancunia-planet
    Что за хуйню он несёт...

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  3. closer 02.08.2022 22:09 # closer
    Главный показатель -ЛЧ. Пусть хоть четвёртое берут. Но реал нужно отпороть по-немецки

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  4. englandonelove 02.08.2022 22:03 # englandonelove
    Займут законное 8 место

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