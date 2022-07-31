Фирмино не собирается уходить из "Ливерпуля"
Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино подтвердил, что не собирается уходить из мерсисайдского клуба этим летом.
Долгосрочные перспективы Фирмино в "Ливерпуле" выглядят туманно в свете появления в команде 23-летнего Дарвина Нуньеса. Таблоиды настойчиво отправляют Роберто в "Ювентус".
Однако Роберто, вышедший в стартовом составе "красных" на матч за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити", дал ясно понять о своих намерениях после завоевания трофея.
"Я люблю эту команду, этот город и этих фанатах. Я здесь. Конечно, я хочу остаться", — сообщил Фирмино TNT Sports Brasil.
31.07.2022 19:00
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