Фирмино не собирается уходить из "Ливерпуля"

Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино подтвердил, что не собирается уходить из мерсисайдского клуба этим летом.

Долгосрочные перспективы Фирмино в "Ливерпуле" выглядят туманно в свете появления в команде 23-летнего Дарвина Нуньеса. Таблоиды настойчиво отправляют Роберто в "Ювентус".



Однако Роберто, вышедший в стартовом составе "красных" на матч за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити", дал ясно понять о своих намерениях после завоевания трофея.



"Я люблю эту команду, этот город и этих фанатах. Я здесь. Конечно, я хочу остаться", — сообщил Фирмино TNT Sports Brasil.