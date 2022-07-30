"Ливерпуль" завоевал Суперкубок Англии

Мохамед Салах "Ливерпуль" одержал победу 3:1 над "Манчестер Сити" и завоевал Суперкубок Англии.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп придержал своего дорогостоящего новичка Дарвина Нуньеса в запасе, выпустив в центр нападения Роберто Фирмино. Из-за травм Алиссона и Кувина Келлехера на ворота вышел Адриан.

А вот наставник "горожан" Хосеп Гвардиола не побоялся бросить в бой Эрлинга Холанда с первых минут. Калвин Филлипс и Хулиан Альварес начали матч на скамейке запасных.

Вопреки ожиданиям, матч совсем не подходил на товарищеский — игроки смело шли в борьбу и при каждой возможности пытались ускориться.

"Ливерпуль" выглядел чуть увереннее, а на 21-й минуте даже открыл счет. Мохамед Салах справа сделал передачу на границу штрафной, откуда Трент Александер-Арнольд забросил мяч в дальний угол ворот с небольшим касанием от головы Натана Аке — 1:0.

Забегая вперед, забитый Трентом мяч остался единственным точным ударом "красных" до перерыва. Команде Клоппа пришлось сосредоточиться на сдерживании соперника, который активизировался и стал искать ответный гол.

До перерыва "Сити" несколько раз напряг Адриана, в том числе после ударов Рияда Махреза и Холанда, однако третий вратарь "Ливерпуля" был надежен.

Переведя дух, во втором тайме "красные" отказались отдавать инициативу сопернику. Более того, благодаря вышедшему на замену Нуньесу подопечные Клоппа вновь стали искать счастье в атаках.

У "горожан" атакующая игра толком не шла, однако на 70-й минуте счет стал равным. Адриан отразил удар Фила Фодена, но тот пошел в борьбу и заставил голкипера выпустить мяч, который тут же был добит в ворота Альваресом — 1:1.

Равновесие в счете держалось чуть более 10 минут. Рубен Диаш рукой остановил удар Нуньеса головой, и после похода к монитору рефери Крейг Поусон назначил пенальти, который был четко реализован Мохамедом Салахом — 2:1.

Никакого финального штурма со стороны "Сити" не последовало. Более того, уже в компенсированное время Нуньес поразил ворота головой после скидки от Энди Робертсона — 3:1. Холанд ответил на это лишь попаданием в перекладину с близкого расстояния.

Готовность "Ливерпуля" оказалось гораздо выше, что неудивительно, учитывая на три больше сыгранных товарищеских матча, нежели у "Сити", поэтому результат выглядит справедливым.

"Ливерпуль" — "Манчестер Сити" — 3:1 (1:0)

Голы: Александер-Арнольд 21, Салах 83 (пен), Нуньес 90 — Альварес 70.

"Ливерпуль": Адриан, Александер-Арнольд (Милнер 74), Ван Дейк, Матип, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон (Эллиотт 73), Алькантара (Кейта 85), Диас (Карвалью 90), Фирмино (Нуньес 59), Салах (Джонс 90).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Диас, Аке, Канселу, Родри, Де Брюйне (Гюндоган 73), Силва, Махрез (Альварес 58), Грилиш (Фоден 58), Холанд.

Предупреждение: Диаш.


Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, обзор матча, Суперкубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2022 21:00

Количество просмотров Просмотров: 3184

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. englandonelove 30.07.2022 21:55 # englandonelove
    Это абсолютно другие КОРОЛИ!!!
    Я вам так скажу

    (ответить)

  2. cristean2 30.07.2022 21:53 # cristean2
    Как же хорошо что не купили Холланда.

    (ответить)

  3. narcot 30.07.2022 21:50 # narcot
    Как же ору с того, как голубую помойку развели на хихиланда

    (ответить)

  4. roberto-89 30.07.2022 21:49 # roberto-89
    Пеп хорош на дистанций братишки пхехехехехехехехехехехехехехе

    (ответить)

  5. jirrort 30.07.2022 21:48 # jirrort
    – Mail сообщает, что «Челси» получит за аренду Кепы в «Наполи» 1,5 млн евро.


    Красиво

    (ответить)

  6. dexter 30.07.2022 21:47 # dexter
    https://imgur.com/a/ta7VV1D

    (ответить)

  7. takernotagiver 30.07.2022 21:42 # takernotagiver
    Видеть ебло mancityman в момент промаха Холланда по воротам с метра было б приятным дополнением к матчу))))))))) Немного поправлюсь)

    (ответить)

  8. v-0987654321 30.07.2022 21:35 # v-0987654321
    Кулибали сука мой личный конченный Лох !



    (с) Дарвин Габриэль Нуньес Рибейро

    (ответить)

  9. chr1s8rown 30.07.2022 21:35 # chr1s8rown
    где эстонская шлюха ебаная

    (ответить)

  10. apl-nash 30.07.2022 21:33 # apl-nash
    "Голы Дарвина пойдут как автобусы по Лондону" (Трент Александр-Арнольд)

    (ответить)

  11. apl-nash 30.07.2022 21:32 # apl-nash
    Всех с Победой, Красная Братва!!! И над хохлами тоже!!!

    (ответить)

  12. vagifspurs 30.07.2022 21:31 # vagifspurs
    Я хочу Дзаньоло братишки!

    (ответить)

  13. selta 30.07.2022 21:30 # selta
    Ещё 2 года назад Нуньез обоссал Хохланда
    https://youtu.be/q1hk6JPmEUA

    (ответить)

  14. v-0987654321 30.07.2022 21:29 # v-0987654321
    Трент Мо Дарвин

    Пенсы що с еблами,носики готовы животные?

    Сечёте о чём я?)
    конеееееечно

    Хахахаха

    (ответить)

  15. liverpo0ol 30.07.2022 21:27 # liverpo0ol
    Где там хайланд никто не видел на страпоне

    (ответить)

  16. yervand 30.07.2022 21:24 # yervand
    гандонавшили??? ты где??? аууууууу

    (ответить)

  17. live-juve 30.07.2022 21:24 # live-juve
    чета не заметил хваленого голлума...

    (ответить)

  18. asnural 30.07.2022 21:24 # asnural
    Хуйланд + Лукака = Пеп

    (ответить)

  19. takernotagiver 30.07.2022 21:21 # takernotagiver
    Видеть ебло сруманка в момент промаха Холланда по воротам с метра было б приятным дополнением к матчу)))))))))

    (ответить)

  20. roberto-89 30.07.2022 21:21 # roberto-89
    Всех с победой братишки пеххехехехехехехехехехехехехехехе

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: