"Ливерпуль" завоевал Суперкубок Англии

"Ливерпуль" одержал победу 3:1 над "Манчестер Сити" и завоевал Суперкубок Англии.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп придержал своего дорогостоящего новичка Дарвина Нуньеса в запасе, выпустив в центр нападения Роберто Фирмино. Из-за травм Алиссона и Кувина Келлехера на ворота вышел Адриан.



А вот наставник "горожан" Хосеп Гвардиола не побоялся бросить в бой Эрлинга Холанда с первых минут. Калвин Филлипс и Хулиан Альварес начали матч на скамейке запасных.



Вопреки ожиданиям, матч совсем не подходил на товарищеский — игроки смело шли в борьбу и при каждой возможности пытались ускориться.



"Ливерпуль" выглядел чуть увереннее, а на 21-й минуте даже открыл счет. Мохамед Салах справа сделал передачу на границу штрафной, откуда Трент Александер-Арнольд забросил мяч в дальний угол ворот с небольшим касанием от головы Натана Аке — 1:0.



Забегая вперед, забитый Трентом мяч остался единственным точным ударом "красных" до перерыва. Команде Клоппа пришлось сосредоточиться на сдерживании соперника, который активизировался и стал искать ответный гол.



До перерыва "Сити" несколько раз напряг Адриана, в том числе после ударов Рияда Махреза и Холанда, однако третий вратарь "Ливерпуля" был надежен.



Переведя дух, во втором тайме "красные" отказались отдавать инициативу сопернику. Более того, благодаря вышедшему на замену Нуньесу подопечные Клоппа вновь стали искать счастье в атаках.



У "горожан" атакующая игра толком не шла, однако на 70-й минуте счет стал равным. Адриан отразил удар Фила Фодена, но тот пошел в борьбу и заставил голкипера выпустить мяч, который тут же был добит в ворота Альваресом — 1:1.



Равновесие в счете держалось чуть более 10 минут. Рубен Диаш рукой остановил удар Нуньеса головой, и после похода к монитору рефери Крейг Поусон назначил пенальти, который был четко реализован Мохамедом Салахом — 2:1.



Никакого финального штурма со стороны "Сити" не последовало. Более того, уже в компенсированное время Нуньес поразил ворота головой после скидки от Энди Робертсона — 3:1. Холанд ответил на это лишь попаданием в перекладину с близкого расстояния.



Готовность "Ливерпуля" оказалось гораздо выше, что неудивительно, учитывая на три больше сыгранных товарищеских матча, нежели у "Сити", поэтому результат выглядит справедливым.



"Ливерпуль" — "Манчестер Сити" — 3:1 (1:0)



Голы: Александер-Арнольд 21, Салах 83 (пен), Нуньес 90 — Альварес 70.



"Ливерпуль": Адриан, Александер-Арнольд (Милнер 74), Ван Дейк, Матип, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон (Эллиотт 73), Алькантара (Кейта 85), Диас (Карвалью 90), Фирмино (Нуньес 59), Салах (Джонс 90).



"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Диас, Аке, Канселу, Родри, Де Брюйне (Гюндоган 73), Силва, Махрез (Альварес 58), Грилиш (Фоден 58), Холанд.



Предупреждение: Диаш.