"Ливерпуль" завоевал Суперкубок Англии
"Ливерпуль" одержал победу 3:1 над "Манчестер Сити" и завоевал Суперкубок Англии.
Главный тренер "красных" Юрген Клопп придержал своего дорогостоящего новичка Дарвина Нуньеса в запасе, выпустив в центр нападения Роберто Фирмино. Из-за травм Алиссона и Кувина Келлехера на ворота вышел Адриан.
А вот наставник "горожан" Хосеп Гвардиола не побоялся бросить в бой Эрлинга Холанда с первых минут. Калвин Филлипс и Хулиан Альварес начали матч на скамейке запасных.
Вопреки ожиданиям, матч совсем не подходил на товарищеский — игроки смело шли в борьбу и при каждой возможности пытались ускориться.
"Ливерпуль" выглядел чуть увереннее, а на 21-й минуте даже открыл счет. Мохамед Салах справа сделал передачу на границу штрафной, откуда Трент Александер-Арнольд забросил мяч в дальний угол ворот с небольшим касанием от головы Натана Аке — 1:0.
Забегая вперед, забитый Трентом мяч остался единственным точным ударом "красных" до перерыва. Команде Клоппа пришлось сосредоточиться на сдерживании соперника, который активизировался и стал искать ответный гол.
До перерыва "Сити" несколько раз напряг Адриана, в том числе после ударов Рияда Махреза и Холанда, однако третий вратарь "Ливерпуля" был надежен.
Переведя дух, во втором тайме "красные" отказались отдавать инициативу сопернику. Более того, благодаря вышедшему на замену Нуньесу подопечные Клоппа вновь стали искать счастье в атаках.
У "горожан" атакующая игра толком не шла, однако на 70-й минуте счет стал равным. Адриан отразил удар Фила Фодена, но тот пошел в борьбу и заставил голкипера выпустить мяч, который тут же был добит в ворота Альваресом — 1:1.
Равновесие в счете держалось чуть более 10 минут. Рубен Диаш рукой остановил удар Нуньеса головой, и после похода к монитору рефери Крейг Поусон назначил пенальти, который был четко реализован Мохамедом Салахом — 2:1.
Никакого финального штурма со стороны "Сити" не последовало. Более того, уже в компенсированное время Нуньес поразил ворота головой после скидки от Энди Робертсона — 3:1. Холанд ответил на это лишь попаданием в перекладину с близкого расстояния.
Готовность "Ливерпуля" оказалось гораздо выше, что неудивительно, учитывая на три больше сыгранных товарищеских матча, нежели у "Сити", поэтому результат выглядит справедливым.
"Ливерпуль" — "Манчестер Сити" — 3:1 (1:0)
Голы: Александер-Арнольд 21, Салах 83 (пен), Нуньес 90 — Альварес 70.
"Ливерпуль": Адриан, Александер-Арнольд (Милнер 74), Ван Дейк, Матип, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон (Эллиотт 73), Алькантара (Кейта 85), Диас (Карвалью 90), Фирмино (Нуньес 59), Салах (Джонс 90).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Диас, Аке, Канселу, Родри, Де Брюйне (Гюндоган 73), Силва, Махрез (Альварес 58), Грилиш (Фоден 58), Холанд.
Предупреждение: Диаш.
30.07.2022 21:00
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Последние комментарии:
Это абсолютно другие КОРОЛИ!!!
Я вам так скажу
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Как же хорошо что не купили Холланда.
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Как же ору с того, как голубую помойку развели на хихиланда
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Пеп хорош на дистанций братишки пхехехехехехехехехехехехехехе
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– Mail сообщает, что «Челси» получит за аренду Кепы в «Наполи» 1,5 млн евро.
Красиво
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https://imgur.com/a/ta7VV1D
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Видеть ебло mancityman в момент промаха Холланда по воротам с метра было б приятным дополнением к матчу))))))))) Немного поправлюсь)
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Кулибали сука мой личный конченный Лох !
(с) Дарвин Габриэль Нуньес Рибейро
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где эстонская шлюха ебаная
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"Голы Дарвина пойдут как автобусы по Лондону" (Трент Александр-Арнольд)
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Всех с Победой, Красная Братва!!! И над хохлами тоже!!!
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Я хочу Дзаньоло братишки!
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Ещё 2 года назад Нуньез обоссал Хохланда
https://youtu.be/q1hk6JPmEUA
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Трент Мо Дарвин
Пенсы що с еблами,носики готовы животные?
Сечёте о чём я?)
конеееееечно
Хахахаха
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Где там хайланд никто не видел на страпоне
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гандонавшили??? ты где??? аууууууу
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чета не заметил хваленого голлума...
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Хуйланд + Лукака = Пеп
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Видеть ебло сруманка в момент промаха Холланда по воротам с метра было б приятным дополнением к матчу)))))))))
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Всех с победой братишки пеххехехехехехехехехехехехехехехе
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