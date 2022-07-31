Робертсон: "Отличное начало для Нуньеса"

Левый защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон похвалил своего партнера по команде Дарвина Нуньеса.

Купленный у "Бенфики" за 85 миллионов фунтов Нуньес сыграл ключевую роль в победе 3:1 над "Манчестер Сити" в матче за Суперкубок Англии накануне.



Вышедший на заключительные полчаса Дарвин заработал пенальти и забил гол, однако Робертсон надеется, что это только начало для 23-летнего уругвайца.



"Он также имел момент ранее. Если честно, я не думаю, что он так уже много сделал неправильно. Просто их голкипер совершил великолепный сейв".



"Это отличное начало для него. Ему потребуется время, он все еще молод, и мы будем терпеливы с ним, но какие же 30 минут он провел! Первый гол многое меняет, и я уверен, он остался доволен своей работой в эти полчаса. Первый гол снимает все это бремя с его плеч, и я надеюсь, мы увидим много много других голов", —цитирует Робертсона официальный веб-сайт "Ливерпуля".