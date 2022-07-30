Гвардиола: "Сити" доказал свою финансовую устойчивость"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Хосеп Гвардиола считает, что его клуб доказал свою финансовую устойчивость с помощью рекордной распродажи игроков.

Этим летом "Сити" только из числа игроков первой команды продал Рахима Стерлинга, Габриэля Жезуса и Александра Зинченко, гарантированно заработав 50, 45 и 30 миллионов фунтов, соответственно.



Как определили британские медиа, еще ни один клуб Премьер-Лиги не получал так много денег с продаж игроков в течение одного трансферного окна, как "горожане" этим летом, и Гвардиоле это кое о чем говорит.



"В какой-то мере мне немного грустно от того, что эти важные игроки ушли. Но это часть футбола. Чтобы инвестировать, ты должен продавать игроков, иначе ты не сможешь быть финансово устойчив".



"Знаю, образ нашего клуба такой, словно мы всегда покупаем, покупаем, покупаем. Но мы также и продаем. Мы продаем важных игроков за большие деньги".



"Сегодня все клубы знают, что продавать игроков непросто. Все клубы хотят делать это, но не каждый может", — цитирует Гвардиолу BBC.