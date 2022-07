Светская хроника за пятницу

"Манчестер Юнайтед" сделает предложение по Сергею Милинкович-Савичу. "Арсенал" не контактировал насчет Артура Мело. "Тоттенхэм" сражается за Николо Дзаньоло. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Отчаявшись заполучить полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга, "Манчестер Юнайтед" собирается предложить 42 миллиона фунтов за Сергея Милинкович-Савича из "Лацио", однако римский клуб хочет за свою звезду 59 млн. (The Sun)



"Рома" и "Милан" сделали официальные запросы насчет защитника "Юнайтед" Эрика Байи. (Daily Mail)



Защитник "Брайтона" Марк Кукукелья хочет перейти только в "Манчестер Сити". (Fabrizio Romano)



"Челси" не принимает предложения других клубов по нападающему Армандо Бройе, которого главный тренер Томас Тухель намерен сохранить на предстоящий сезон. (Fabrizio Romano)



"Арсенал" не делал предложений и не вступал в переговоры по полузащитнику "Ювентуса" Артуру Мело этим летом. (Fabrizio Romano)



"Тоттенхэм" попытается опередить "Ювентус" в борьбе за атакующего полузащитника "Ромы" Николо Дзаньоло. (Tuttosport)



"Барселона" готова пригласить защитника "Тоттенхэма" Серхио Регилона, если не сможет заполучить Маркоса Алонсо из "Челси". (AS)



"Тоттенхэм" установил цену в 17 млн. фунтов за полузащитника Джовани Ло Чельсо, которого хотят "Вильярреал" и "Фиорентина". (The Athletic)



Защитник "Тоттенхэма" Джо Родон близок к переходу в "Ренн" на правах аренды с опцией выкупа. (Fabrizio Romano)



"Милан" опередил "Лидс" и "Лестер" в борьбе за полузащитника "Брюгге" Шарля Де Кетеларе. (90min)



"Лестер" проиграл борьбу "Наполи" за защитника "Фенербахче" Кима Мин Джэ. (Football Insider)



"Палмейрас" отклонил предложения "Ньюкасла" и "Байера" по 18-летнему нападающему Джовани. (ESPN)



"Арсенал" собирается избавиться от Бернда Лено, Пабло Мари и Эктора Беллерина. (Daily Mirror)



Другое



Полузащитник Кристиан Эриксен взял в "Юнайтед" 14-й номер, который раньше принадлежал Джесси Лингарду. (talkSPORT)



Из-за травмы экс-полузащитник "Юнайтед" Поль Погба рискует пропустить ЧМ-2022 в Катаре и вернуться только в следующем году. (Daily Star)



Игроки женской сборной Англии получат по 55 тыс. фунтов каждая, если выиграют Евро. (The Sun)



В возрасте 80 лет из жизни ушел бывший капитан и тренер "Арсенала" Терри Нил. (Daily Mail)



Бывший главный тренер "Бернли" Шон Дайч выпил пива в пабе, названном в честь него. (The Sun)