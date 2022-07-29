Светская хроника за пятницу

Светская хроника "Манчестер Юнайтед" сделает предложение по Сергею Милинкович-Савичу. "Арсенал" не контактировал насчет Артура Мело. "Тоттенхэм" сражается за Николо Дзаньоло. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Отчаявшись заполучить полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга, "Манчестер Юнайтед" собирается предложить 42 миллиона фунтов за Сергея Милинкович-Савича из "Лацио", однако римский клуб хочет за свою звезду 59 млн. (The Sun)

"Рома" и "Милан" сделали официальные запросы насчет защитника "Юнайтед" Эрика Байи. (Daily Mail)

Защитник "Брайтона" Марк Кукукелья хочет перейти только в "Манчестер Сити". (Fabrizio Romano)

"Челси" не принимает предложения других клубов по нападающему Армандо Бройе, которого главный тренер Томас Тухель намерен сохранить на предстоящий сезон. (Fabrizio Romano)

"Арсенал" не делал предложений и не вступал в переговоры по полузащитнику "Ювентуса" Артуру Мело этим летом. (Fabrizio Romano)

"Тоттенхэм" попытается опередить "Ювентус" в борьбе за атакующего полузащитника "Ромы" Николо Дзаньоло. (Tuttosport)

"Барселона" готова пригласить защитника "Тоттенхэма" Серхио Регилона, если не сможет заполучить Маркоса Алонсо из "Челси". (AS)

"Тоттенхэм" установил цену в 17 млн. фунтов за полузащитника Джовани Ло Чельсо, которого хотят "Вильярреал" и "Фиорентина". (The Athletic)

Защитник "Тоттенхэма" Джо Родон близок к переходу в "Ренн" на правах аренды с опцией выкупа. (Fabrizio Romano)

"Милан" опередил "Лидс" и "Лестер" в борьбе за полузащитника "Брюгге" Шарля Де Кетеларе. (90min)

"Лестер" проиграл борьбу "Наполи" за защитника "Фенербахче" Кима Мин Джэ. (Football Insider)

"Палмейрас" отклонил предложения "Ньюкасла" и "Байера" по 18-летнему нападающему Джовани. (ESPN)

"Арсенал" собирается избавиться от Бернда Лено, Пабло Мари и Эктора Беллерина. (Daily Mirror)

Другое

Полузащитник Кристиан Эриксен взял в "Юнайтед" 14-й номер, который раньше принадлежал Джесси Лингарду. (talkSPORT)

Из-за травмы экс-полузащитник "Юнайтед" Поль Погба рискует пропустить ЧМ-2022 в Катаре и вернуться только в следующем году. (Daily Star)

Игроки женской сборной Англии получат по 55 тыс. фунтов каждая, если выиграют Евро. (The Sun)

В возрасте 80 лет из жизни ушел бывший капитан и тренер "Арсенала" Терри Нил. (Daily Mail)

Бывший главный тренер "Бернли" Шон Дайч выпил пива в пабе, названном в честь него. (The Sun)


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Автор mihajlo   

Дата 29.07.2022 06:00

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Последние комментарии:




  1. roberto-89 29.07.2022 07:49 # roberto-89
    А что кунде разве не в Челси ? Странно ((((

    (ответить)

  2. superglor 29.07.2022 07:11 # superglor
    Лондонский "Челси" объяснил затишье на трансферном рынке тем, что в случае объявления о переходе того или иного футболиста, чемпик можно будет не начинать, что может отрицательно сказаться на рейтингах АПЛ.

    1 сентября 2022 года лондонский "Челси" официально представит новых футболистов, которые были приобретены за этот период.

    По информации британской прессы, на презентации будет сразу три новичка, а именно Рафинья, Роберт Левандовски и Жюль Кунде.

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  3. alexomck 29.07.2022 07:09 # alexomck
    Руководство МЮ, заради бабок, оставит Руналду в команде, будет разлагать атмосферу ботоксный, а Тен Хаг вещать во вью как шампунь важен для клуба:)

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  4. chelsea-69 29.07.2022 06:05 # chelsea-69
    Армандо Армандо Армандо

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