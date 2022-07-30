"Аякс" будет получать 56,000 фунтов за каждый сыгранный Мартинесом матч в МЮ

Лисандро Мартинес "Аякс" будет получать бонус в 56,000 фунтов за каждый сыгранный защитником Лисандро Мартинесом матч в "Манчестер Юнайтед".

На текущей неделе "Юнайтед" завершил приобретение Мартинеса у "Аякса" общей стоимостью почти в 57 миллионов фунтов.

Эта сделка включает в себя бонусы на 8.5 млн. фунтов, которые "Аякс" будет постепенно получать просто за каждое появление Лисандро на футбольном поле.

Как сообщает Daily Mirror, каждый выход Мартинеса в стартовом составе "Юнайтед" или на замену будет приносить "Аяксу 56,000 фунтов — но не более 30 матчей за сезон.

Таким образом, "Аякс" сможет дополнительно получать по 1.7 млн. фунтов за каждый год по пятилетнему контракту игрока сборной Аргентины с "Юнайтед".

По информации издания, "красные дьяволы" были вынуждены согласиться на такие условия, чтобы опередить "Арсенал", который тоже претендовал на Мартинеса.


Метки Аякс, Манчестер Юнайтед, Мартинес

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2022 00:05

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  1. closer 30.07.2022 00:37 # closer
    Ахахах

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  2. thegodfather 30.07.2022 00:22 # thegodfather
    Че 6ля ахахахах этого не может быть.
    Это типа 4 матча допустим в месяц он вышел в старте, и мю типа платит 200к аяксу, это грубо говоря как зар платку мартинесу, токо ему клубу бывшему ахахах, типа 200к игроку 200к клубу.


    Ну это 6ля мю ахахах сук

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  3. narcot 30.07.2022 00:21 # narcot
    Опять скюм развели оруууу

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  4. mancunia-planet 30.07.2022 00:08 # mancunia-planet
    Мне то чё, лишь бы играл чётко и сбросил тупого гваера с насеста.

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