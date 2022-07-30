"Аякс" будет получать 56,000 фунтов за каждый сыгранный Мартинесом матч в МЮ

"Аякс" будет получать бонус в 56,000 фунтов за каждый сыгранный защитником Лисандро Мартинесом матч в "Манчестер Юнайтед".

На текущей неделе "Юнайтед" завершил приобретение Мартинеса у "Аякса" общей стоимостью почти в 57 миллионов фунтов.



Эта сделка включает в себя бонусы на 8.5 млн. фунтов, которые "Аякс" будет постепенно получать просто за каждое появление Лисандро на футбольном поле.



Как сообщает Daily Mirror, каждый выход Мартинеса в стартовом составе "Юнайтед" или на замену будет приносить "Аяксу 56,000 фунтов — но не более 30 матчей за сезон.



Таким образом, "Аякс" сможет дополнительно получать по 1.7 млн. фунтов за каждый год по пятилетнему контракту игрока сборной Аргентины с "Юнайтед".



По информации издания, "красные дьяволы" были вынуждены согласиться на такие условия, чтобы опередить "Арсенал", который тоже претендовал на Мартинеса.