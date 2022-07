Светская хроника за четверг

Роберто Фирмино направляется в "Ювентус". Томас Тухель не позволил Тимо Вернеру вернуться в "РБ Лейпциг". "Манчестер Сити" установил рекорд Премьер-Лиги по продажам игроков. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Манчестер Юнайтед" все еще надеется заполучить полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга. (Give Me Sport)



Де Йонг сообщил партнерам по "Барселоне", что не собирается уходить из клуба. (Cadena Ser)



Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино очень близок к переходу в "Ювентус". (Corriere dello Sport)



Главный тренер "Челси" Томас Тухель заблокировал возвращение нападающего Тимо Вернера в "РБ Лейпциг". (Kicker)



"Манчестер Сити" рассматривает Алекса Гримальдо из "Бенфики" на роль левого защитника. 26-летний испанец оценивается в 17 миллионов фунтов. (Marca)



Переход защитника "Арсенала" Нуну Тавареша в "Аталанту" на правах аренды под угрозой срыва. (Football.London)



Юный нападающий "Тоттенхэма" Дейн Скарлетт был арендован "Портсмутом" из Лиги Один. (Football.London)



"Борнмут" согласовал покупку полузащитника "Мидлсбро" Маркуса Таверньера за 15 млн. фунтов. (90min)



"Ноттингем Форест" заинтересован в покупке полузащитника "Реал Бетис" Вильяма Карвалью. (Daily Mail)



"Форест" нацелился на полузащитника "Вулверхэмптона" Моргана Гиббс-Уайта. (Daily Mirror)



"Вест Хэм" сделает улучшенное предложение по Филипу Костичу после того, как "Айнтрахт" отказался продать сербского вингера за 12 млн. фунтов. (Daily Mail)



Другое



Фанаты "Атлетико" вывести баннер с надписью "CR7 not welcome" во время товарищеского матча команды Диего Симеоне против "Нумансии". (talkSPORT)



Этим летом "Сити" продал игроков на 174 млн. фунтов, и это рекорд Премьер-Лиги всех времен для одного трансферного окна. (The Sun)



Премьер-Лига близка к согласованию новой системы по финансовой поддержке низших лиг. (Daily Mail)



Экс-вингер "Челси" Эден Азар назвал защитника "Сити" Кайла Уолкера в качестве своего самого сложного оппонента в Премьер-Лиге. (Daily Mirror)



Йенс Леманн пришел с бензопилой к соседу, который построил загораживающий экс-голкиперу "Арсенала" вид на озеро гараж, и нанес ущерб на 8,500 фунтов. Теперь этим делом занимается полиция. (Bild)



Главный тренер "Челси" Томас Тухель встречается с 35-летней бразильянкой. (The Sun)