"Барселона" объявила о покупке Кунде

Жюль Кунде "Барселона" объявила о достигнутой договоренности насчет приобретения защитника "Севильи" Жюля Кунде.

С прошлого лета за Кунде охотился "Челси", но если год назад "синие" не смогли договориться с "Севильей", то сейчас не получили согласия самого Жюля.

Решив подождать с ответом на предложение "Челси", Кунде выиграл время для "Барселоны", которая сейчас все-таки нашла деньги на устроивший "Севилью" "оффер".

BBC предполагает, что "Барселона" заплатит за 23-летнего француза, сыгравшего 133 матча за три года в "Севилье", 50 миллионов евро (41.8 млн. фунтов).

Переезд Кунде на "Ноу Камп" означает, что поиски "синими" еще одного центрального защитника продолжаются. С переходом в лондонский клуб связывают Преснеля Кимпембе из ПСЖ и Весле Фофана из "Лестера", однако в данный момент эти трансферы выглядят маловероятными.


Метки Барселона, Кунде, Севилья, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.07.2022 23:00

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Последние комментарии:




  1. superglor 28.07.2022 23:23 # superglor
    Челси взять хотел Кунде - получили по манде.

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  2. kukuruzzo 28.07.2022 23:09 # kukuruzzo
    пенсам манде лизать обвисшую

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  3. gunars 28.07.2022 23:06 # gunars
    гпенсы соснули)

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  4. jirrort 28.07.2022 23:01 # jirrort
    Середняк

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  5. barstreetboy 28.07.2022 23:01 # barstreetboy
    Нормально так Тухель усиливается
    Уехехехеехехехеххехе

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