"Барселона" объявила о покупке Кунде
"Барселона" объявила о достигнутой договоренности насчет приобретения защитника "Севильи" Жюля Кунде.
С прошлого лета за Кунде охотился "Челси", но если год назад "синие" не смогли договориться с "Севильей", то сейчас не получили согласия самого Жюля.
Решив подождать с ответом на предложение "Челси", Кунде выиграл время для "Барселоны", которая сейчас все-таки нашла деньги на устроивший "Севилью" "оффер".
BBC предполагает, что "Барселона" заплатит за 23-летнего француза, сыгравшего 133 матча за три года в "Севилье", 50 миллионов евро (41.8 млн. фунтов).
Переезд Кунде на "Ноу Камп" означает, что поиски "синими" еще одного центрального защитника продолжаются. С переходом в лондонский клуб связывают Преснеля Кимпембе из ПСЖ и Весле Фофана из "Лестера", однако в данный момент эти трансферы выглядят маловероятными.
28.07.2022 23:00
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Челси взять хотел Кунде - получили по манде.
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пенсам манде лизать обвисшую
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гпенсы соснули)
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Середняк
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Нормально так Тухель усиливается
Уехехехеехехехеххехе
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