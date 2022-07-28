"Барселона" объявила о покупке Кунде

"Барселона" объявила о достигнутой договоренности насчет приобретения защитника "Севильи" Жюля Кунде.

С прошлого лета за Кунде охотился "Челси", но если год назад "синие" не смогли договориться с "Севильей", то сейчас не получили согласия самого Жюля.



Решив подождать с ответом на предложение "Челси", Кунде выиграл время для "Барселоны", которая сейчас все-таки нашла деньги на устроивший "Севилью" "оффер".



BBC предполагает, что "Барселона" заплатит за 23-летнего француза, сыгравшего 133 матча за три года в "Севилье", 50 миллионов евро (41.8 млн. фунтов).



Переезд Кунде на "Ноу Камп" означает, что поиски "синими" еще одного центрального защитника продолжаются. С переходом в лондонский клуб связывают Преснеля Кимпембе из ПСЖ и Весле Фофана из "Лестера", однако в данный момент эти трансферы выглядят маловероятными.