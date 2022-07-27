Кимпембе отверг интерес "Челси"
Защитник ПСЖ Преснель Кимпембе решил отвергнуть интерес "Челси" и остаться на "Парк де Пренс".
Кимпембе, с которым главному тренеру "Челси" Томасу Тухелю Тухелю довелось поработать в Париже, стал очередной целью "синих" в стремлении заменить ушедших Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена.
Однако Le 10 Sport стало известно, что Преснель решил, что не будет менять клуб в это трансферное окно. 23-летний француз предвкушает совместную работу с новым наставником парижан Кристофом Гальтье.
Стоит отметить, что Кимпембе уже вступил в предпоследний год по своему контракту, а значит в обозримом будущем слухи насчет возможного ухода Преснеля из ПСЖ могут вернуться.
27.07.2022 22:00
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главному тренеру "Челси" Томасу Тухелю Тухелю
Источник: http://fapl.ru/posts/94590/#reply
23-летний француз
Источник: http://fapl.ru/posts/94590/#reply
Когда слишком торопился, чтобы выложить сборочную новость.
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