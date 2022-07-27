Кимпембе отверг интерес "Челси"

Преснель Кимпембе Защитник ПСЖ Преснель Кимпембе решил отвергнуть интерес "Челси" и остаться на "Парк де Пренс".

Кимпембе, с которым главному тренеру "Челси" Томасу Тухелю Тухелю довелось поработать в Париже, стал очередной целью "синих" в стремлении заменить ушедших Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена.

Однако Le 10 Sport стало известно, что Преснель решил, что не будет менять клуб в это трансферное окно. 23-летний француз предвкушает совместную работу с новым наставником парижан Кристофом Гальтье.

Стоит отметить, что Кимпембе уже вступил в предпоследний год по своему контракту, а значит в обозримом будущем слухи насчет возможного ухода Преснеля из ПСЖ могут вернуться.


Метки Кимпембе, ПСЖ, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.07.2022 22:00

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  1. jirrort 27.07.2022 22:08 # jirrort
    главному тренеру "Челси" Томасу Тухелю Тухелю

    Источник: http://fapl.ru/posts/94590/#reply



    23-летний француз

    Источник: http://fapl.ru/posts/94590/#reply



    Когда слишком торопился, чтобы выложить сборочную новость.

    (ответить)

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