Кимпембе отверг интерес "Челси"

Защитник ПСЖ Преснель Кимпембе решил отвергнуть интерес "Челси" и остаться на "Парк де Пренс".

Кимпембе, с которым главному тренеру "Челси" Томасу Тухелю Тухелю довелось поработать в Париже, стал очередной целью "синих" в стремлении заменить ушедших Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена.



Однако Le 10 Sport стало известно, что Преснель решил, что не будет менять клуб в это трансферное окно. 23-летний француз предвкушает совместную работу с новым наставником парижан Кристофом Гальтье.



Стоит отметить, что Кимпембе уже вступил в предпоследний год по своему контракту, а значит в обозримом будущем слухи насчет возможного ухода Преснеля из ПСЖ могут вернуться.