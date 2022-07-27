"Фулхэм" согласовал покупку Лено

Бернд Лено Вернувшийся в Премьер-Лигу "Фулхэм" согласовал приобретение голкипера "Арсенала" Бернда Лено.

"Фулхэм" ведет переговоры насчет Лено уже несколько недель, и на днях стало известно, что "Арсенал" согласился понизить цену за Бернда.

Как сообщает Sky Sports, в итоге два лондонских клуба договорились на 8 миллионов фунтов. После согласования ряда заключительных деталей Лено пройдет медобследование и обсудит условия личного контракта с "дачниками".

"Канониры" отпускают 30-летнего немца со спокойной душой, потому что Аарон Рамсдейл утвердился в качестве первого номера еще в прошлом сезоне, а страховать его готов новичок Мэтт Тернер.


Метки Арсенал, Лено, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 27.07.2022 18:00

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Последние комментарии:




  1. falla 27.07.2022 18:35 # falla
    Вот ему нашпигают за сезон.. Мячей под сотку наверное

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  2. superglor 27.07.2022 18:15 # superglor
    Типичный Орсеноль

    - купили топового игрока за 22 ляма
    - сднили
    - продают за 8, хотя ему всего 30 лет, для вратаря самый расцвет

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