"Фулхэм" согласовал покупку Лено
Вернувшийся в Премьер-Лигу "Фулхэм" согласовал приобретение голкипера "Арсенала" Бернда Лено.
"Фулхэм" ведет переговоры насчет Лено уже несколько недель, и на днях стало известно, что "Арсенал" согласился понизить цену за Бернда.
Как сообщает Sky Sports, в итоге два лондонских клуба договорились на 8 миллионов фунтов. После согласования ряда заключительных деталей Лено пройдет медобследование и обсудит условия личного контракта с "дачниками".
"Канониры" отпускают 30-летнего немца со спокойной душой, потому что Аарон Рамсдейл утвердился в качестве первого номера еще в прошлом сезоне, а страховать его готов новичок Мэтт Тернер.
27.07.2022 18:00
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Вот ему нашпигают за сезон.. Мячей под сотку наверное
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Типичный Орсеноль
- купили топового игрока за 22 ляма
- сднили
- продают за 8, хотя ему всего 30 лет, для вратаря самый расцвет
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