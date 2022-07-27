"Фулхэм" согласовал покупку Лено

Вернувшийся в Премьер-Лигу "Фулхэм" согласовал приобретение голкипера "Арсенала" Бернда Лено.

"Фулхэм" ведет переговоры насчет Лено уже несколько недель, и на днях стало известно, что "Арсенал" согласился понизить цену за Бернда.



Как сообщает Sky Sports, в итоге два лондонских клуба договорились на 8 миллионов фунтов. После согласования ряда заключительных деталей Лено пройдет медобследование и обсудит условия личного контракта с "дачниками".



"Канониры" отпускают 30-летнего немца со спокойной душой, потому что Аарон Рамсдейл утвердился в качестве первого номера еще в прошлом сезоне, а страховать его готов новичок Мэтт Тернер.