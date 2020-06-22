Бернд Лено. Немецкий Касильяс

Бернд Лено "Арсенал" пригласил очередного игрока из Бундеслиги, укрепляясь в статусе самой немецкой команды Премьер-Лиги. Голкипер "Байера" Бернд Лено видится долгосрочной заменой 36-летнему Петру Чеху, но остается загадкой для поклонников "канониров", хотя и был семь лет основным голкипером крепкого немецкого клуба.

В мае Петру Чеху исполнилось 36 лет, и очевидно, что, если чешский голкипер и останется в "Арсенале", впереди у него от силы один сезон в качестве основного стража ворот "канониров". Бернд Лено на 10 лет моложе, но у него за спиной богатый опыт выступлений в Бундеслиге, где он был на хорошем счету все последние семь лет, что провел в составе "аптекарей".

Лено не попал в заявку сборной Германии на ЧМ-2018 и вообще не слишком удачно выступал за команду Йоахима Лева, но в Бундеслиге он входил в число топ-вратарей, только в последние сезоны немного снизив свой уровень, что и привело к решению о смене обстановки и новом вызове, которым станет для Лено "Арсенал".

Бернд Лено в Байере Лено пришел в "Байер" из дубля "Штутгарта" в 2011 году — сначала на правах аренды, а через несколько месяцев присоединился на постоянной основе, сыграв в итоге 304 матча в составе клуба из Леверкузена. Так уж вышло, что вратарь, на которого не рассчитывали в "Штутгарте", дебютировал в основе "Байера" через неделю после прихода в клуб и стал всего лишь третьим голкипером в истории Бундеслиги, сохранившим свои ворота "сухими" в трех первых матчах.

В сентябре 2011 года Лено дебютировал в Лиге Чемпионов против "Челси" в возрасте 19 лет и 193 дней, что сделало его самым молодым голкипером турнира на то время. Немец быстро зарекомендовал себя как первый номер "Байера" и пропустил всего четыре матча за шесть полных сезонов на "Бай-Арене", что означает — он провел в воротах за это время больше времени, чем любой другой голкипер Бундеслиги. С начала сезона 2014/15 только Мануэль Нойер сыграл больше "сухих" матчей (56), чем Лено, у которого было 45 "клиншитов".

Кумиром Лено мог стать один из великих немецких вратарей — Оливер Кан или Андреас Кепке, но юный Бернд своей ролевой моделью избрал Икера Касильяса — он считает, что в его манере игры присутствует сходство с великим испанцем, который стал примером для подражания Лено.

"Раньше я смотрел, как развивается Касильяс", — говорит Лено. "Он, возможно, сейчас достиг пика, но он выиграл все и был невероятно стабилен и последователен, а вдобавок удивлял спокойствием и хладнокровием даже в молодые годы. Я стараюсь быть таким же — не нужно проявлять себя, чтобы выделяться".

Отличительные качества Лено, кроме спокойствия и уверенности в себе — смелость и реакция. На протяжении многих лет он храбро бросается в ноги нападающим, причем — идет вперед головой, подставляет свое тело под удары и не боится контактов с ногами нападающих. Для обороны "Арсенала" привыкшей к осторожному — по понятным причинам — при выходах из ворот Чеху, этот голкипер будет чем-то новым, и какое-то время защитникам нужно будет привыкать к более рискованной манере игры Лено.



Возможно, именно поэтому Унаи Эмери настаивает, чтобы Чех остался еще на сезон, а Лено в своем первом сезоне в Англии адаптировался к новой команде и новому чемпионату и играл по большей части в кубковых и европейских турнирах. Очевидно, что Оспина покинет команду летом, но Лено будет не просто резервным голкипером, а вратарем "на вырост". В случае же, если проблем с адаптацией не возникнет, он может очень скоро занять место в основе. Если Чех не согласится с такой постановкой вопроса, возможно, "Арсенал" пригласит еще одного вратаря уровня Лено (к примеру, Батленда) и разыграет место в воротах в равной конкуренции.

"Арсенал" снова покупает игрока из немецкой Бундеслиги, и снова это исполнитель, который вряд ли мог заинтересовать "Баварию" или английские топ-клубы. Лено вполне мог оказаться в условном "Лестере" или "Эвертоне", если бы они в нем нуждались, и никто бы этому не удивился, но его подписывает "Арсенал", и такого рода трансферы добротных, но не звездных игроков уже становятся фирменным знаком "канониров". Если получается взять такого игрока за небольшие деньги или вовсе бесплатно, как год назад Колашинаца из "Шальке-04", то менеджмент "Арсенала" хватается за такие варианты обеими руками, но, как показала игра боснийца в прошлом сезоне, "акционный" товар не так уж хорош при ближайшем рассмотрении.

Безусловно, в том, что "Арсенал" теперь сменил вектор трансферной политики с Франции на Германию, есть заслуга главы скаутской службы Свена Мислинтата, который отличной знаком с немецким трансферным рынком — не только с возможностями игроков, но и с подробностями контрактов некоторых из них, что и позволяет "канонирам" брать игроков из Бундеслиги за сравнительно небольшие деньги. Но желание сэкономить вряд ли приблизит "Арсенал" к возвращению в Лигу Чемпионов, а оно — желание брать игроков и менеджера за небольшие деньги — присутствует постоянно.

Мануэль Нойер и Бернд Лено Бернд Лено способен стать для "Арсенала" новым Йенсом Леманном, так как талантом этот голкипер не обделен и, как и Йенс, устал сидеть за спиной звездного голкипера в сборной (у Леманна был Кан, у Лено — Нойер), даже не попадая в заявку Бундестим на большие турниры. Будучи на виду в Премьер-Лиге, он может рассчитывать на перезагрузку своей карьеры не только в клубе, но и в сборной, потому как в "Арсенале" он действительно получит больше внимания к собственной персоне, чем в "Байере", который уже давно не обладал большими амбициями в Германии.

Интересно, что отец Лено — немец с русскими корнями, так что если бы не его шесть матчей в Бундестим, вполне можно было бы предложить ему вариант со сборной России. Но в 26 лет Бернд все же может рассчитывать на то, что рано или поздно станет стражем ворот сборной Германии, так как век голкиперов долог, а его кумир Касильяс до сих пор играет в Лиге Чемпионов и только недавно завершил карьеру в сборной.

Лено не выглядит голкипером, который гарантированно станет основным стражем ворот "Арсенала" на долгие годы, но у него есть возможность поработать над ошибками, попробовать свои силы в новом чемпионате и перезагрузить свою карьеру. У него есть богатый опыт игры в Бундеслиге, и болельщикам "Арсенала" остается надеяться, что Лено будет прогрессировать вместе с командой.

Унаи Эмери: "Мы очень рады, что Бернд Лено присоединился к нам. Бернд — голкипер высокого класса с большим опытом. Он был вратарем топ-уровня в Бундеслиге в течение последних семи лет. Все мы рады, что Бернд выбрал для продолжения карьеры именно "Арсенал" и с нетерпением ждем возможности начать работать вместе в предсезонный период".



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru



Метки Арсенал, Байер, видео, Лено, статьи

Автор mihajlo   

Дата 22.06.2018 15:10

Количество просмотров Просмотров: 1276

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Последние комментарии:




  1. brago 22.06.2018 16:37 # brago
    Если эту систему вар применят во всех чемпионатах, то многие типа топ команды сразу станут не топ.

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  2. alexomck 22.06.2018 16:36 # alexomck
    нет пеналя на Петушаре ))

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  3. rentv 22.06.2018 16:36 # rentv
    Браааааааавооооооооооооооо

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  4. hammersmith 22.06.2018 16:36 # hammersmith
    красиво пенальти отменили на петухе симулирующем

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  5. gerrard08 22.06.2018 16:36 # gerrard08
    Ахахаха великолепно.
    Вар шикарен.

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  6. gerrard08 22.06.2018 16:35 # gerrard08
    Кажется этот пидор все таки нырнул)

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  7. mata05 22.06.2018 16:30 # mata05
    епаный геймар

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  8. mousta 22.06.2018 16:25 # mousta
    мда уж, ну и cверхдержава
    Полу пустые державы на матчах ЧМ
    Просто русня

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  9. mousta 22.06.2018 16:24 # mousta
    http://fapl.ru/upload/2018/06/Caglar3.jpg

    здаров, наркот

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  10. skychnie-oboi 22.06.2018 16:19 # skychnie-oboi
    Навас писяет на Де Хеа как с пожарного шланга.

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  11. chr1s8rown 22.06.2018 16:18 # chr1s8rown
    пидоры бразильцы сосите. оставили фирмино на лавке

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  12. mata05 22.06.2018 16:15 # mata05
    кейлор вертит бразилов

    (ответить)

  13. hamann20 22.06.2018 16:06 # hamann20
    мда уж, ну и руссня
    Полу пустые трибуны на матчах ЧМ
    Просто сверхдержава

    (ответить)

  14. dragonishka 22.06.2018 16:06 # dragonishka
    Навас ссыт на Переса

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  15. griboedov 22.06.2018 15:58 # griboedov
    Щас бы в 06.18 пытаться собирать на фапле когда тут такой тухель, что можно просто ссать на любое движение...

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  16. alexomck 22.06.2018 15:51 # alexomck
    Касильяс сдал сильно, да.

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  17. sellman 22.06.2018 15:48 # sellman
    Заголовок курильщика

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  18. kos9k 22.06.2018 15:40 # kos9k
    немецкий филимонов

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  19. chelsea88 22.06.2018 15:38 # chelsea88
    реамся с пещерой будут дрочить на него до того момента, пока он в первых двух матчах по 5 мячей будет вынимать. А потом по накатанной: "днище", "кариус", "пошел наxyй" и т.д...

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  20. narcot 22.06.2018 15:35 # narcot
    лено > де гей

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