Бернд Лено. Немецкий Касильяс

"Арсенал" пригласил очередного игрока из Бундеслиги, укрепляясь в статусе самой немецкой команды Премьер-Лиги. Голкипер "Байера" Бернд Лено видится долгосрочной заменой 36-летнему Петру Чеху, но остается загадкой для поклонников "канониров", хотя и был семь лет основным голкипером крепкого немецкого клуба.

В мае Петру Чеху исполнилось 36 лет, и очевидно, что, если чешский голкипер и останется в "Арсенале", впереди у него от силы один сезон в качестве основного стража ворот "канониров". Бернд Лено на 10 лет моложе, но у него за спиной богатый опыт выступлений в Бундеслиге, где он был на хорошем счету все последние семь лет, что провел в составе "аптекарей".



Лено не попал в заявку сборной Германии на ЧМ-2018 и вообще не слишком удачно выступал за команду Йоахима Лева, но в Бундеслиге он входил в число топ-вратарей, только в последние сезоны немного снизив свой уровень, что и привело к решению о смене обстановки и новом вызове, которым станет для Лено "Арсенал".



Лено пришел в "Байер" из дубля "Штутгарта" в 2011 году — сначала на правах аренды, а через несколько месяцев присоединился на постоянной основе, сыграв в итоге 304 матча в составе клуба из Леверкузена. Так уж вышло, что вратарь, на которого не рассчитывали в "Штутгарте", дебютировал в основе "Байера" через неделю после прихода в клуб и стал всего лишь третьим голкипером в истории Бундеслиги, сохранившим свои ворота "сухими" в трех первых матчах.



В сентябре 2011 года Лено дебютировал в Лиге Чемпионов против "Челси" в возрасте 19 лет и 193 дней, что сделало его самым молодым голкипером турнира на то время. Немец быстро зарекомендовал себя как первый номер "Байера" и пропустил всего четыре матча за шесть полных сезонов на "Бай-Арене", что означает — он провел в воротах за это время больше времени, чем любой другой голкипер Бундеслиги. С начала сезона 2014/15 только Мануэль Нойер сыграл больше "сухих" матчей (56), чем Лено, у которого было 45 "клиншитов".



Кумиром Лено мог стать один из великих немецких вратарей — Оливер Кан или Андреас Кепке, но юный Бернд своей ролевой моделью избрал Икера Касильяса — он считает, что в его манере игры присутствует сходство с великим испанцем, который стал примером для подражания Лено.



"Раньше я смотрел, как развивается Касильяс", — говорит Лено. "Он, возможно, сейчас достиг пика, но он выиграл все и был невероятно стабилен и последователен, а вдобавок удивлял спокойствием и хладнокровием даже в молодые годы. Я стараюсь быть таким же — не нужно проявлять себя, чтобы выделяться".



Отличительные качества Лено, кроме спокойствия и уверенности в себе — смелость и реакция. На протяжении многих лет он храбро бросается в ноги нападающим, причем — идет вперед головой, подставляет свое тело под удары и не боится контактов с ногами нападающих. Для обороны "Арсенала" привыкшей к осторожному — по понятным причинам — при выходах из ворот Чеху, этот голкипер будет чем-то новым, и какое-то время защитникам нужно будет привыкать к более рискованной манере игры Лено.







Возможно, именно поэтому Унаи Эмери настаивает, чтобы Чех остался еще на сезон, а Лено в своем первом сезоне в Англии адаптировался к новой команде и новому чемпионату и играл по большей части в кубковых и европейских турнирах. Очевидно, что Оспина покинет команду летом, но Лено будет не просто резервным голкипером, а вратарем "на вырост". В случае же, если проблем с адаптацией не возникнет, он может очень скоро занять место в основе. Если Чех не согласится с такой постановкой вопроса, возможно, "Арсенал" пригласит еще одного вратаря уровня Лено (к примеру, Батленда) и разыграет место в воротах в равной конкуренции.



"Арсенал" снова покупает игрока из немецкой Бундеслиги, и снова это исполнитель, который вряд ли мог заинтересовать "Баварию" или английские топ-клубы. Лено вполне мог оказаться в условном "Лестере" или "Эвертоне", если бы они в нем нуждались, и никто бы этому не удивился, но его подписывает "Арсенал", и такого рода трансферы добротных, но не звездных игроков уже становятся фирменным знаком "канониров". Если получается взять такого игрока за небольшие деньги или вовсе бесплатно, как год назад Колашинаца из "Шальке-04", то менеджмент "Арсенала" хватается за такие варианты обеими руками, но, как показала игра боснийца в прошлом сезоне, "акционный" товар не так уж хорош при ближайшем рассмотрении.



Безусловно, в том, что "Арсенал" теперь сменил вектор трансферной политики с Франции на Германию, есть заслуга главы скаутской службы Свена Мислинтата, который отличной знаком с немецким трансферным рынком — не только с возможностями игроков, но и с подробностями контрактов некоторых из них, что и позволяет "канонирам" брать игроков из Бундеслиги за сравнительно небольшие деньги. Но желание сэкономить вряд ли приблизит "Арсенал" к возвращению в Лигу Чемпионов, а оно — желание брать игроков и менеджера за небольшие деньги — присутствует постоянно.



Бернд Лено способен стать для "Арсенала" новым Йенсом Леманном, так как талантом этот голкипер не обделен и, как и Йенс, устал сидеть за спиной звездного голкипера в сборной (у Леманна был Кан, у Лено — Нойер), даже не попадая в заявку Бундестим на большие турниры. Будучи на виду в Премьер-Лиге, он может рассчитывать на перезагрузку своей карьеры не только в клубе, но и в сборной, потому как в "Арсенале" он действительно получит больше внимания к собственной персоне, чем в "Байере", который уже давно не обладал большими амбициями в Германии.



Интересно, что отец Лено — немец с русскими корнями, так что если бы не его шесть матчей в Бундестим, вполне можно было бы предложить ему вариант со сборной России. Но в 26 лет Бернд все же может рассчитывать на то, что рано или поздно станет стражем ворот сборной Германии, так как век голкиперов долог, а его кумир Касильяс до сих пор играет в Лиге Чемпионов и только недавно завершил карьеру в сборной.



Лено не выглядит голкипером, который гарантированно станет основным стражем ворот "Арсенала" на долгие годы, но у него есть возможность поработать над ошибками, попробовать свои силы в новом чемпионате и перезагрузить свою карьеру. У него есть богатый опыт игры в Бундеслиге, и болельщикам "Арсенала" остается надеяться, что Лено будет прогрессировать вместе с командой.



Унаи Эмери: "Мы очень рады, что Бернд Лено присоединился к нам. Бернд — голкипер высокого класса с большим опытом. Он был вратарем топ-уровня в Бундеслиге в течение последних семи лет. Все мы рады, что Бернд выбрал для продолжения карьеры именно "Арсенал" и с нетерпением ждем возможности начать работать вместе в предсезонный период".







Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru