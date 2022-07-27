Лейндерс рассказал, как "Ливерпуль" заманил Диаса

Ассистент главного тренера "Ливерпуля" Пеп Лейндерс рассказал, как его клуб заманил нападающего Луиса Диаса из "Порту" в январе, опередив "Тоттенхэм".

В январе "Ливерпуль" приобрел Диаса по сделке стоимостью 50 миллионов фунтов, включая бонусы, и с тех пор Луис забил четыре гола и отдал три результативные передачи в 13 матчах.



Окончательно 25-летний колумбиец решился на переход в мерсисайдский клуб во время видеоконференции, в которой принимал участие застигнутый врасплох Лейндерс и главный тренер "красных" Юрген Клопп.



"Мы с моей женой Даниэллой уехали кататься на лыжах, и во время обеда мне позвонил наш спортивный директор и сказал: "Через пять минут вы с Юргеном должны побеседовать с Луисом Диасом. Мы только что договорились с "Порту", но "Тоттенхэм" не отстает".



"Я присоединился к видеозвонку, когда Юрген объяснял Луису, как он подойдет для нашего стиля и как мы поможем ему. Касательно меня Юрген сказал: "Но этого парня ты будешь слышать гораздо чаще, чем меня!"



"Я немедленно ответил: "Но я буду объяснять вещи гораздо спокойнее, нежели Сержиу (Консейсау, главный тренер "Порту")!" На это Луис рассмеялся".



"Я сказал ему: "Мы отчаянно хотим тебя заполучить, и наши владельцы, наш спортивный директор сражаются за тебя полтора месяца, но ты знаешь, что такого рода дела не делаются быстро".



"Хорошая вещь в том, что ты будешь тренироваться с Виргилом, Роббо и Трентом, и они сделают тебя гораздо лучше. Наша идея в том, чтобы созидать и забивать. Тебе придется разрывать этих парней на тренировке каждый день, и это сделает тебя лучше".



"Его агент перевел послание Юргена, а (спортивный директор "Ливерпуля") Джулиан Уорд добавил: "Эти двое сделают тебя более классным игроком". Я сказал, что немногие клубы обладают более богатой историей и культурой, нежели "Порту", но "Ливерпуль" один из них, и он почувствует это".



"Затем Джулиан отправился с телефоном в трофейную комнату на нашей базе, закончив разговор словами: "Мы хотим пополнить это, и для этого ты нужен нам".



"Если у парня и были сомнения, то теперь они отпали", — цитирует Лейндерса Evening Standard.