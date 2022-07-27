Лейндерс рассказал, как "Ливерпуль" заманил Диаса

Луис Диас Ассистент главного тренера "Ливерпуля" Пеп Лейндерс рассказал, как его клуб заманил нападающего Луиса Диаса из "Порту" в январе, опередив "Тоттенхэм".

В январе "Ливерпуль" приобрел Диаса по сделке стоимостью 50 миллионов фунтов, включая бонусы, и с тех пор Луис забил четыре гола и отдал три результативные передачи в 13 матчах.

Окончательно 25-летний колумбиец решился на переход в мерсисайдский клуб во время видеоконференции, в которой принимал участие застигнутый врасплох Лейндерс и главный тренер "красных" Юрген Клопп.

"Мы с моей женой Даниэллой уехали кататься на лыжах, и во время обеда мне позвонил наш спортивный директор и сказал: "Через пять минут вы с Юргеном должны побеседовать с Луисом Диасом. Мы только что договорились с "Порту", но "Тоттенхэм" не отстает".

"Я присоединился к видеозвонку, когда Юрген объяснял Луису, как он подойдет для нашего стиля и как мы поможем ему. Касательно меня Юрген сказал: "Но этого парня ты будешь слышать гораздо чаще, чем меня!"

"Я немедленно ответил: "Но я буду объяснять вещи гораздо спокойнее, нежели Сержиу (Консейсау, главный тренер "Порту")!" На это Луис рассмеялся".

"Я сказал ему: "Мы отчаянно хотим тебя заполучить, и наши владельцы, наш спортивный директор сражаются за тебя полтора месяца, но ты знаешь, что такого рода дела не делаются быстро".

"Хорошая вещь в том, что ты будешь тренироваться с Виргилом, Роббо и Трентом, и они сделают тебя гораздо лучше. Наша идея в том, чтобы созидать и забивать. Тебе придется разрывать этих парней на тренировке каждый день, и это сделает тебя лучше".

"Его агент перевел послание Юргена, а (спортивный директор "Ливерпуля") Джулиан Уорд добавил: "Эти двое сделают тебя более классным игроком". Я сказал, что немногие клубы обладают более богатой историей и культурой, нежели "Порту", но "Ливерпуль" один из них, и он почувствует это".

"Затем Джулиан отправился с телефоном в трофейную комнату на нашей базе, закончив разговор словами: "Мы хотим пополнить это, и для этого ты нужен нам".

"Если у парня и были сомнения, то теперь они отпали", — цитирует Лейндерса Evening Standard.


Метки Диас, Лейндерс, Ливерпуль, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 27.07.2022 10:00

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  1. vagifspurs 27.07.2022 11:13 # vagifspurs
    Он особо и не нужен был. Кулусевски намного лучше этого бегунка.

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  2. bangladesh 27.07.2022 11:08 # bangladesh
    по общему количеству всех выигранных трофеев за все время существования клуба, Ливерпуль на первом месте - самый титулованный и эпохальный клуб старушки Англии

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  3. true-manc 27.07.2022 10:10 # true-manc
    > Я сказал, что немногие клубы обладают более богатой историей и культурой, нежели "Порту", но "Ливерпуль" один из них, и он почувствует это".

    0 АПЛ за 32 года, хилсборо, эйзель... "богатая" история и культура, да

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  4. electric 27.07.2022 10:06 # electric
    КНЯЗИ!!!

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