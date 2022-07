Светская хроника за вторник

Фанаты "Атлетико" выступают против перехода Криштиану Роналду. "Ювентус" улучшит предложение по Роберто Фирмино. "Тоттенхэм" вступил в борьбу за Николо Дзаньоло. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Ред Булл" отреагировал на слухи об интресе "Манчестер Юнайтед" к 19-летнему нападающему Беньямену Шешко, потребовав взамен "300 миллионов + Бруну Фернандеша". (RB Salzburg Twitter)



Прибыв в Манчестер, нападающий Криштиану Роналду повторно сообщит "Юнайтед" о своем желании уйти из клуба. (The Sun)



Фанаты "Атлетико" начали кампанию против приглашения Роналду. (The Sun)



"Ювентус" готовит улучшенное предложение по нападающему Роберто Фирмино после того, как "Ливерпуль" отказался продать бразильца за 19.5 млн. фунтов. (Daily Mail)



Если покупка защитника "Севильи" Жюля Кунде сорвется, "Челси" переключится на Милана Шкриниара из "Интера", Йошко Гвардиола из "РБ Лейпциг" и Дайо Упамекано с Бенжаменом Паваром из "Баварии". (90min)



"Челси" предложил своего нападающего Тимо Вернера "РБ Лейпциг" в обмен на защитника Норди Мукиеле. (Metro)



Вингер "Челси" Хаким Зийеш хочет перейти в "Милан". (Calciomercato)



"Лион" открыт к предложениям насчет полузащитника Лукаса Пакеты, который интересен "Арсеналу". (Metro)



Нападающий Виктор Осимхен, которого сватали в "Арсенал", не собирается уходить из "Наполи". (Corriere dello Sport)



"Тоттенхэм" вступил в борьбу за атакующего полузащитника "Ромы" Николо Дзаньоло, оцениваемого в 42.5 млн. фунтов. (Tuttosport)



"Ньюкасл" сделал запрос насчет полузащитника ПСЖ Юлиана Дракслера. (Le 10 Sport)



"Милан" может улучшить предложение по полузащитнику "Брюгге" Шарлю Де Кетеларе, которого пытается заполучить "Лидс". (Calciomercato)



"Ноттингем Форест" согласовал покупку полузащитника "Штутгарта" Ореля Мангаля за 12.75 млн. фунтов. (The Athletic)



Другое



Премьер-Лига, Футбольная Лига и FA договорились наказывать автоматической дисквалификацией фанатов, выбегающих на футбольное поле. Такое же наказание предусмотрено за использование пиротехники и оскорбление офицеров полиции. (talkSPORT)



Новичок "Ювентуса" Поль Погба может пропустить до двух месяцев с травмой. (The Sun)



Нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду зачислил своих детей в школу в Лиссабоне. (The Sun)