Светская хроника за понедельник

"Манчестер Юнайтед" может отпустит Криштиану Роналду в аренду. "Ливерпуль" получил предложение по Роберто Фирмино. "Лестер" потребовал 50 миллионов фунтов от "Ньюкасла" за Харви Барнса. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Манчестер Юнайтед" задумывается о приглашении полузащитника "Лацио" Сергея Милинкович-Савича как альтернативы Френки Де Йонгу из "Барселоны". (Calciomercato)



"Юнайтед" позволит Криштиану Роналду уйти в аренду на сезон 2022/23, если португальский нападающий продлит свой контракт до июня 2024. (Daily Mirror)



"Ювентус" имеет виды на нападающего "Юнайтед" Антони Мартиаля, однако "красные дьяволы" планируют сохранить француза. (Daily Mirror)



"Ливерпуль" рассматривает предложение "Ювентуса" о покупке нападающего Роберто Фирмино в 20 миллионов фунтов. (Tuttomercatoweb)



Защитник "Севильи" Жюль Кунде, за которым охотится "Челси", практически согласовал условия личного контракта с "Барселоной". (Fabrizio Romano)



Если "Барселона" перехватит Кунде, "Челси" переключится на Преснеля Кимпембе из ПСЖ. (Daily Express)



"Тоттенхэм" готов продать полузащитника Танги Ндомбеле по правильной цене. В услугах француза заинтересован "Галатасарай". (Media Foot)



"Арсенал" заинтересован в полузащитнике "Лиона" Лукасе Пакете, хотя пока и не обращался насчет игрока. (The Times)



"Ньюкасл" и "Эвертон" готовят свои предложения о покупке нападающего "Челси" Армандо Бройи, а вот "Вест Хэм" вышел из борьбы за 20-летнего албанца. (i Sport)



"Ньюкасл" сделает предложение по вингеру "Бернли" Дуайту Макнилу, если "Лидс" не понизит цену в 35 млн. фунтов за Джека Харрисона. (The Sun)



"Ньюкасл" интересуется вингером "Лестера" Харви Барнсом, однако "лисы" хотят за свою звезду 50 млн. фунтов. (The Sun)



"Фулхэм" находится на пороге приобретения правого защитника "Вольфсбурга" Кевина Мбабу за 6.4 млн. фунтов. (Daily Mail)



Другое



Полузащитник Деле Алли сделал дубль в победном для "Эвертона" товарищеском матче против "Блэкпула" — 4:2. (BBC)



Легенда "Юнайтед" Уэйн Руни планирует стать телевизионным экспертом на время ЧМ-2022 в Катаре. (The Sun)



Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг получит бонус в 3 млн. фунтов, если вернет свой клуб в Лигу Чемпионов. (The Sun)



Легенда "Юнайтед" Райан Гиггз отдыхает в Португалии с новой девушкой, ожидая суда по делу об избиении бывшей. (The Sun)