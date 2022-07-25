Лено близок к переходу в "Фулхэм"

Бернд Лено приблизился к переходу в "Фулхэм" после того, как "Арсенал" понизил цену за немецкого голкипера.

Проведя сезон 2021/22 за спиной Аарона Рамсдейла, сейчас Лено решительно настроен покинуть "Арсенал" ради регулярной игровой практики, что особенно важно в преддверии ЧМ-2022 в Катаре.



Переговоры насчет Бернда уже несколько недель ведет вернувшийся в Премьер-Лигу "Фулхэм", однако только сейчас двум лондонским клубам удалось приблизиться к компромиссу.



Как сообщает Evening Standard, "канониры" понизили изначально установленную за 30-летнего немца цену в 10 миллионов фунтов до примерно 8 млн. фунтов, и это должно устроить "дачников".