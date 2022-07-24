Калиду Кулибали: капитан, лидер, легенда

Калиду Кулибали был на радаре у "Челси" многие годы, но руководство "Наполи" наотрез отказывалось отпускать своего лидера и капитана. И только сейчас Калиду сможет попробовать себя в Премьер-Лиге, покидая Неаполь в статусе настоящей легенды.

Калиду Кулибали уже давно верит в поговорку о том, что каждый, кто приезжает в Неаполь, плачет дважды: когда попадает сюда, а затем еще раз когда уезжает. Когда он подтвердил свой уход в "Челси", было много слез — не только у игрока, но и у болельщиков и всех, кто связан с клубом.



Сейчас болельщики "Наполи" пытаются увидеть в этом трансфере светлую сторону — может, Кулибали и ушел, но, по крайней мере, не в "Ювентус". Это было бы невыносимо хуже для фанов "Наполи" — даже хуже, чем в свое время потерять Гонсало Игуаина, который как раз уехал в Турин в 2016 году.



В то время некоторые поклонники Партенопеи сожгли свои футболки с девятым номером, а другие спустили их в унитаз. Местный ресторан пообещал всем своим посетителям пиццу "Маргарита" всего за 1 евро в день, когда их бывший кумир получит первую травму в Турине — нравственность этого шага даже обсуждалась на проповеди одного неаполитанского священника, который пришел к выводу, что переход Игуаина в "Ювентус" — свидетельство человеческой слабости.



Даже сегодня, если вы прогуляетесь по знаменитой улице Виа Грегорио Армено, между бюстами Диего Марадоны и Пино Даниэле сможете увидеть статуэтки Гонсало Игуана с надписью "Предатель".



В Неаполе не забыли и не простили предполагаемое предательство Гонсало Игуаина. Потому фанаты "Наполи" вздохнули с облегчением, когда Кулибали перешел за 33 миллиона фунтов фунтов в "Челси", поскольку его альтернативой был последние годы как раз трансфер в "Ювентус", который искал замену Джорджо Кьеллини.



Сложно даже представить, разочарование какого масштаба пришлось бы пережить неаполитанцам, так как они любили Калиду гораздо больше, чем Игуаина. Аргентинский нападающий провел три плодотворных сезона в "Наполи", побив рекорд Серии А по результативности за один сезон, но Кулибали верно служил клубу восемь лет, оставаясь примером настоящего профессионала и человеком, очень близким к болельщикам.



После того, как Лоренцо Инсинье уехал в "Торонто", Калиду был повышен до статуса капитана клуба официально, но неофициально он был настоящим лидером раздевалки и при капитанстве Инсинье. Это была замечательная, но отчаянная попытка убедить К2 продлить контракт, срок действия которого истекал следующим летом. К сожалению для "Наполи", в 31 год Кулибали логично решил воспользоваться, вероятно, последним шансом проявить себя в Европе и подписать свой самый вкусный финансово контракт в карьере, перейдя в "Челси".



Как он написал в своем прощальном письме, пришло "время для нового приключения", и удивляло только то, что Калиду задержался в Неаполе настолько долго. Ведь регулярно на протяжении последних как минимум пяти лет гораздо более богатые клубы, чем "Наполи", пытались переманить его к себе. Но президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис не хотел продавать защитника и даже отклонил предложение в размере 120 миллионов евро, которое делал один из клубов Манчестера пару лет назад.



Очень жаль, но Кулибали выиграл с "Наполи" только один трофей — Кубок Италии в 2020 году, в один из самых сильных периодов в современной истории клуба. Невозможно отделаться от ощущения, что неаполитанцы в это время упустили как минимум одну возможность выиграть скудетто — например, в сезоне 2017/18, когда как раз Кулибали забил победный гол в ворота "Юве" и вывел "Наполи" на одно очко вперед в чемпионской гонке за четыре тура до финиша.



Когда той ночью команда вернулась в Неаполь, ее ждали на площади 20,000 болельщиков. Многие эксперты позже обвиняли их в том, что фанаты совершили ошибку, отпраздновав ту победу так, будто команда уже выиграла титул. Возможно, они были правы. Уже на следующей неделе Кулибали был удален за неуклюжий фол на Джованни Симеоне всего через восемь минут после начала матча с "Фиорентиной", и хоть "Наполи" завершил сезон с рекордным для себя 91 очком, чемпионом все же стал "Ювентус".



Даже в прошлом сезоне "Наполи" вел трехстороннюю борьбу за скудетто с "Интером" и "Миланом", и неаполитанцы вышли на первое место за 11 туров до финиша. Но в следующих семи матчах "Наполи" победил всего трижды, проиграв в том числе дома будущему чемпиону "Милану".



К тому моменту слухи о грядущем трансфере Кулибали усилились — особенно после того, как он невероятно сыграл на "Камп Ноу" в матче с "Барселоной" в Лиге Европы. Каталонцы были в числе тех, кто хотел заполучить Кулибали, а босс "Наполи" Лучано Спаллетти назвал игру сенегальца в тот день "пугающей".



"Я восхищаюсь Калиду", — сказал итальянец журналистам. "Что меня поражает, так это его спокойствие и авторитет, которые он привносит в действия всей линии обороны. Кулибали всегда готов, у него невероятная способность контролировать игру".



Статистика, безусловно, поддерживает оценку Спаллетти. С момента прихода в "Наполи" из "Генка" Калиду в 2014 году всего за 8 миллионов евро ни один игрок в Серии А не выполнил больше передач (14,528), не совершил больше отборов (344) и не сделал столько подборов (1,716), как сенегалец.



Люди могут сколько угодно унижать Серию А, ее темп, но, возможно, в мировом футболе не было более стабильного центрального защитника с тех пор, как Кулибали восстановился после травмы и первого трудного сезона в Неаполе и вышел на новый уровень под руководством Маурицио Сарри.



На международном уровне у Кулибали также все было в порядке — пропустив пару матчей группового раунда Кубка Африки из-за коронавируса, он легко вернулся в основу, безукоризненно провел матчи плей-офф и привел свою страну к первому в ее историю триумфу на первенстве контиента.



В финале Калиду был особенно впечатляющим. Помимо того, что он помог закрыть Мохамеда Салаха, он выигрывал владение мячом чаще (15 раз) чем любой другой игрок на поле, а также совершил больше всех касаний (105) и отдал больше всех точных передач (81).



Нет ничего удивительного в том, что голкипер сборной Сенегала Эдуар Менди возрадовался больше всех состоявшемуся переходу Калиду в "Челси" и тому, что в защите его клуба теперь будет столь надежный игрок.

Конечно, возраст Кулибали (31 год) может беспокоить некоторых болельщиков "Челси", но менеджер "синих" Томас Тухель не мог найти игрока, который лучше заменил бы 37-летнего Тиаго Силву в роли дирижера обороны "Челси".



То, насколько профессионален Кулибали и насколько он был ценен для "Наполи", лучше всего объяснил нынешний тренер команды Лучано Спаллетти.



Спаллетти: "Возвращаясь из сборной, Кулибали дважды сменил рейс, чтобы поскорее добраться до нас. Из аэропорта он приехал на базу, даже не заезжал домой. Невероятно! Кулибали — фантастический пример профессионализма. Если бы все были немного Кулибали, жизнь была бы легче".



"Кулибали потрясающий. Фантастический лидер и отличный человек. Мы все хотим быть Кулибали. Он невероятный. Мне посчастливилось работать с такими игроками, был еще один — Нестор Сенсини (экс-защитник Удинезе, Пармы и Лацио, с 1989 по 2006 сыграл 384 матча в Серии А). Это люди, которые входят в раздевалку, и все с ними здороваются. Они вызывают уважение, даже ничего не говоря. Зарабатывают ее поступками".



"Кулибали очень много значит для меня и команды. Трудно объяснить без конкретных примеров, поэтому я расскажу об одном эпизоде. Калиду неудачно поскользнулся на тренировке, почувствовал боль и схватился за колено. Как только он упал, к нему мгновенно прибежала вся команда. И не только игроки — даже складские рабочие. Слава богу, там ничего страшного не произошло".



"Через три минуты тренировка возобновилась, но Кулибали на всякий случай отправился на скамейку. Так вот даже во время игры все постоянно смотрели на Калиду, чтобы понять, все ли с ним хорошо".



Хоть Спаллетти и сожалеет о потере такого игрока, он не раздражен, так как думал, что потеряет его еще прошлым летом. Тогда он даже в шутку угрожал приковать себя к защитнику, чтобы он остался еще на сезон в Неаполе. И Калиду остался, за что ему благодарен и тренер, и руководство клуба. Он помог "Наполи" финишировать в зоне Лиги Чемпионов и услышал слова благодарности от тренера в момент перехода в "Челси": "Мы никогда не перестанем благодарить его за все, что он для нас сделал".



Очевидно, что Кулибали не станет для фанатов тем, кем стал Игуаин. Он всегда был чрезвычайно благодарен неаполитанцам за то, что они заставили его семью чувствовать в городе как дома с первого дня. Более того, в Неаполе даже болели за сборную Сенегала, когда она играла на Кубке Африки так, как не всегда болеют за сборную Италии!



Кулибали не раз говорил, что он счастлив, что его двое детей родились в Неаполе и что он вернется сюда по завершении карьеры. Для этого есть все шансы, так как Калиду зимой пообещал, что не перейдет в "Ювентус", и сдержал свое слово. В Неаполе такие вещи очень ценят.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru