"Челси" позволит "Интеру" продлить аренду Лукаку

Ромелу Лукаку "Челси позволит "Интеру" продлить аренду нападающего Ромелу Лукаку на второй сезон.

Проведя в "Челси" всего один сезон после своего перехода из "Интера" за 97.5 млн. фунтов, этим летом Лукаку вернулся на "Сан-Сиро" на правах аренды, рассчитанной на сезон 2022/23.

12 месяцев аренды Лукаку обойдутся "Интеру" в 7 млн. фунтов, однако The Telegraph утверждает, что у двух клубов уже есть договоренность насчет продления арендного соглашения на похожих условиях.

У обоих клубов есть надежда, что после двух сезонов аренды, летом 2024, у "Интера" появится возможность выкупить Ромелу, которому на тот момент будет уже 31 год.

Добавим, отправляя Лукаку назад в "Интер", "Челси" не только получает арендную плату, но и облегчает свою зарплатную ведомостью на 325,000 фунтов в неделю.


Метки Интер, Лукаку, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2022 00:05

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  1. alexomck 24.07.2022 00:59 # alexomck
    12 месяцев аренды Лукаку обойдутся "Интеру" в 7 млн. фунтов, однако The Telegraph утверждает, что у двух клубов уже есть договоренность насчет продления арендного соглашения на похожих условиях.

    Источник: http://fapl.ru/posts/94516/

    Получается, что оставшаяся Челси, часть лички Лукаки немногим меньше съедает + если продадут через пару лет в принтер, то явно не за сотку.

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  2. suddenly 24.07.2022 00:24 # suddenly
    Через два года они его если и выкупят, то по очень сниженной цене.

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