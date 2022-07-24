"Челси" позволит "Интеру" продлить аренду Лукаку

"Челси позволит "Интеру" продлить аренду нападающего Ромелу Лукаку на второй сезон.

Проведя в "Челси" всего один сезон после своего перехода из "Интера" за 97.5 млн. фунтов, этим летом Лукаку вернулся на "Сан-Сиро" на правах аренды, рассчитанной на сезон 2022/23.



12 месяцев аренды Лукаку обойдутся "Интеру" в 7 млн. фунтов, однако The Telegraph утверждает, что у двух клубов уже есть договоренность насчет продления арендного соглашения на похожих условиях.



У обоих клубов есть надежда, что после двух сезонов аренды, летом 2024, у "Интера" появится возможность выкупить Ромелу, которому на тот момент будет уже 31 год.



Добавим, отправляя Лукаку назад в "Интер", "Челси" не только получает арендную плату, но и облегчает свою зарплатную ведомостью на 325,000 фунтов в неделю.