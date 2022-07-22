Де Хеа хочет завершить карьеру в "Юнайтед"

Голкипер Давид Де Хеа признался, что хочет завершить свою карьеру в "Манчестер Юнайтед".

Де Хеа защищает ворота "Юнайтед" с 2011 года, сыграв 487 матчей за это время. Сейчас от контракта Давида остается один год и опция продления на 12 месяцев.



31-летний испанец является самым высокооплачиваемым голкипером в мире, получая 375,000 фунтов в неделю, и о переходе в какой-либо другой клуб не помышляет.



"Хотел бы я завершить свою карьеру в МЮ? Да, конечно, если это возможно. Если они позволят мне остаться здесь, я определенно останусь. Мне по-настоящему комфортно здесь, я по-настоящему счастлив и надеюсь, мы что-нибудь выиграем до моего ухода".



"Я ни с кем не разговаривал об этом, но, конечно, я был бы по-настоящему счастлив быть здесь, пока они хотят этого, потому что я сам хочу пробыть здесь еще много лет".



"Конечно, мы хотим побеждать, мы всегда хотим побеждать, но представлять этот клуб — это важнее любого трофея. Манчестер — мой дом. Быть частью этого клуба — это привилегия, это честь, и это одна из лучших вещей в моей жизни", — цитирует Де Хеа Daily Mirror.