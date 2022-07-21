Бен Ми направляется в "Брентфорд"

Бывший капитан "Бернли" Бен Ми близок к переходу в "Брентфорд".

Ми покинул вылетевший в Чемпионшип "Бернли" в конце июня, после 11 сезонов на "Терф Мур". С тех пор Бен отверг интерес из МЛС и отказал двум клубам Премьер-Лиги.



Как сообщает The Guardian, переговоры 32-летнего англичанина с "Брентфордом" находятся в завершающей стадии, и вскоре сделка будет подтверждена.



Ми предстоит стать уже четвертым новичком команды Томаса Франка этим летом после Аарона Хики, Кина Льюис-Поттера и Томаса Стракоши.