"Ливерпуль" отправил Уильямса в "Блэкпул"
"Ливерпуль" отправил своего защитника Риса Уильямса в аренду в "Блэкпул".
Уильямс является продуктом академии "Ливерпуля", оказав неоценимую помощь родному клубу в сезоне 2020/21, когда Рис сыграл 19 матчей во всех соревнованиях и помог "красным" выцарапать путевку в Лигу Чемпионов.
Проведя первую половину прошлого сезона в "Суонси", сейчас Уильямс вновь направляется в аренду в Чемпионшип и будет получать практику в "Блэкпуле".
Я так рад быть здесь и хочу показать каждому, на что я способен в этом сезоне. Думаю, я доминирую на втором этаже благодаря своему росту, а также я умею командовать партнерами. Также мне нравится, когда мяч у меня в ногах, поэтому надеюсь, я смогу играть так, как этого хочет босс", — сообщил 21-летний англичанин.
20.07.2022 00:05
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Последние комментарии:
02.07.2022 22:05 #
v-0987654321
хаха очередной ЛОХ посрать на
красный животный и свалить
при первый вазможнасть,они
таааааааак лахииииии
Источник: http://fapl.ru/posts/94113/
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КНЯЗЬ!!!
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