"Ливерпуль" отправил Уильямса в "Блэкпул"

"Ливерпуль" отправил своего защитника Риса Уильямса в аренду в "Блэкпул".

Уильямс является продуктом академии "Ливерпуля", оказав неоценимую помощь родному клубу в сезоне 2020/21, когда Рис сыграл 19 матчей во всех соревнованиях и помог "красным" выцарапать путевку в Лигу Чемпионов.



Проведя первую половину прошлого сезона в "Суонси", сейчас Уильямс вновь направляется в аренду в Чемпионшип и будет получать практику в "Блэкпуле".



Я так рад быть здесь и хочу показать каждому, на что я способен в этом сезоне. Думаю, я доминирую на втором этаже благодаря своему росту, а также я умею командовать партнерами. Также мне нравится, когда мяч у меня в ногах, поэтому надеюсь, я смогу играть так, как этого хочет босс", — сообщил 21-летний англичанин.