"Ливерпуль" отправил Уильямса в "Блэкпул"

Рис Уильямс "Ливерпуль" отправил своего защитника Риса Уильямса в аренду в "Блэкпул".

Уильямс является продуктом академии "Ливерпуля", оказав неоценимую помощь родному клубу в сезоне 2020/21, когда Рис сыграл 19 матчей во всех соревнованиях и помог "красным" выцарапать путевку в Лигу Чемпионов.

Проведя первую половину прошлого сезона в "Суонси", сейчас Уильямс вновь направляется в аренду в Чемпионшип и будет получать практику в "Блэкпуле".

Я так рад быть здесь и хочу показать каждому, на что я способен в этом сезоне. Думаю, я доминирую на втором этаже благодаря своему росту, а также я умею командовать партнерами. Также мне нравится, когда мяч у меня в ногах, поэтому надеюсь, я смогу играть так, как этого хочет босс", — сообщил 21-летний англичанин.


Метки аренды, Блэкпул, Ливерпуль, трансферы, Уильямс

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2022 00:05

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  1. jirrort 20.07.2022 00:34 # jirrort
    02.07.2022 22:05 #

    v-0987654321


    хаха очередной ЛОХ посрать на
    красный животный и свалить
    при первый вазможнасть,они
    таааааааак лахииииии

    Источник: http://fapl.ru/posts/94113/

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  2. electric 20.07.2022 00:30 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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