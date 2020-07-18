Тен Хаг убежден, что Роналду может остаться в МЮ дольше, чем на сезон 2022/23

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг убежден, что нападающий Криштиану Роналду может остаться в клубе на сезон 2022/23 и даже дольше.

Согласно слухам, Роналду попросил "Юнайтед" отпустить его из клуба этим летом, потому что Криштиану хочет выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи, а "красные дьяволы" обещать ему этого не могут.



Однако Тен Хаг не спешит прощаться с Роналду и верит, что 37-летний португалец подходит для его стиля футбола.



"Мне хорошо известно, что у него есть опция продления на один год. Да, он может остаться за пределы этого сезона. Я сам заключил контракт на три года, но в футболе нельзя заглядывать слишком далеко. Мы должны начать побеждать с самого начала".



"Все мы знаем, что Роналду — профессионал топ-уровня, и он будет в форме к началу сезона. Насчет этого я переживаю меньше всего".



"Прессинговать, играя в нападении? Криштиану способен на это. За свою карьеру он показал, что умеет все. Мы хотим играть определенным образом. Игрок топ-уровня всегда может быть полезен, и Роналду — игрок абсолютно высшего уровня".



"Игроки, которые у тебя есть, диктуют, как ты будешь и грать. Особенно игроки, которые забивают голы, потому что они крайне важны для команды. Ты строишь свою команду вокруг них", — цитирует Тен Хага The Guardian.