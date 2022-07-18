Бройя летит назад в Англию

Нападающий Армандо Бройя досрочно прервал турне "Челси" и летит назад в Англию на переговоры с "Вест Хэмом".

Из-за травмы Бройя с опозданием присоединился к команде Томаса Тухеля, совершающей турне по США. Армандо пробыл в расположении "синих" всего считанные дни и сейчас возвращается домой.



Как сообщает, "Вест Хэм" пока не достиг соглашения с "Челси", однако стороны значительно продвинулись в переговорах, и сделка по 20-летнему албанцу близка.



Ранее предполагалось, что "молотобойцы" лишь арендуют Бройю, который забил девять голов в 38 матчах за "Саутгемптон" в прошлом сезоне, однако Daily Mail утверждает, что речь идет о постоянном трансфере за 35 миллионов фунтов.