Бройя летит назад в Англию

Армандо Бройя Нападающий Армандо Бройя досрочно прервал турне "Челси" и летит назад в Англию на переговоры с "Вест Хэмом".

Из-за травмы Бройя с опозданием присоединился к команде Томаса Тухеля, совершающей турне по США. Армандо пробыл в расположении "синих" всего считанные дни и сейчас возвращается домой.

Как сообщает, "Вест Хэм" пока не достиг соглашения с "Челси", однако стороны значительно продвинулись в переговорах, и сделка по 20-летнему албанцу близка.

Ранее предполагалось, что "молотобойцы" лишь арендуют Бройю, который забил девять голов в 38 матчах за "Саутгемптон" в прошлом сезоне, однако Daily Mail утверждает, что речь идет о постоянном трансфере за 35 миллионов фунтов.


Метки Бройя, Вест Хэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2022 15:00

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  1. narcot 18.07.2022 15:45 # narcot
    бройлер кек

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  2. arhangel777 18.07.2022 15:21 # arhangel777
    Тухель исключает продажу Бройи

    Источник: http://fapl.ru/posts/94377/

    Передумал походу)))

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