Тухель исключает продажу Бройи

Главный тренер "Челси" Томас Тухель исключает продажу нападающего Армандо Бройи.

Сегодня утром стало известно, что "Вест Хэм" предложил 25 миллионов фунтов плюс 5 млн. фунтов в в виде бонусов за Бройю. Также Армандо сватают в "Эвертон", "Ньюкасл" и назад в "Саутгемптон", где он провел прошлый сезон на правах аренды.



Однако Бройя едва приступил к предсезонной подготовке с "синими" после перенесенной травмы ахилла, и план Тухеля состоит в том, чтобы дать 20-летнему албанцу шанс проявить себя.



"Прежде всего Армандо — наш игрок, и в данный момент мы не заинтересованы в его продаже. Он здесь, чтобы произвести впечатление после своей аренды в "Саутгемптоне".



"Такова ситуация с нашей точки зрения. Это хорошо, что к нему существует интерес. Это говорит, что он обладает талантом и потенциалом. Это показывает, что он в правильном положении, чтобы произвести впечатление и стать игроком "Челси".



"Станет ли он игроком "Челси"? Никто не знает, но я надеюсь, это произойдет как можно скорее. Он был травмирован, и это отбросило его назад. Это никогда не бывает приятно, потому что обычно молодой игрок должен постараться произвести впечатление с первой минуты предсезонного периода. Мы слегка заждались этого, но такова ситуация", — цитирует Тухеля Evening Standard.