Том Глик назначен президентом по бизнесу "Челси"

"Челси" объявил о назначении Тома Глика своим президентом по бизнесу.

Глик, за плечами у которого 30-летний опыт работы в спортивном маркетинге и управлении операционной деятельностью, будет отвечать за повседневные бизнес-процессы в "Челси" и возьмем на себя многие обязанности директора Марины Грановской, которая покидает клуб.



В английском футболе Глик прежде всего известен своей работой в "Дерби" и City Football Group, родительской компании "Манчестер Сити" и ряда других клубов.



Предыдущим местом работы Тома был клуб Национальной футбольной лиги "Каролина Пантерз", где он трудился с 2018 года. Также Том сотрудничал с НБА, МЛС, Футбольной Лигой, FA, судейским корпусом.