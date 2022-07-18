Том Глик назначен президентом по бизнесу "Челси"
"Челси" объявил о назначении Тома Глика своим президентом по бизнесу.
Глик, за плечами у которого 30-летний опыт работы в спортивном маркетинге и управлении операционной деятельностью, будет отвечать за повседневные бизнес-процессы в "Челси" и возьмем на себя многие обязанности директора Марины Грановской, которая покидает клуб.
В английском футболе Глик прежде всего известен своей работой в "Дерби" и City Football Group, родительской компании "Манчестер Сити" и ряда других клубов.
Предыдущим местом работы Тома был клуб Национальной футбольной лиги "Каролина Пантерз", где он трудился с 2018 года. Также Том сотрудничал с НБА, МЛС, Футбольной Лигой, FA, судейским корпусом.
18.07.2022 12:00
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ротировать чувак умеет видимо, с судейским корпусом.
Источник: http://fapl.ru/posts/94410/
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