Том Глик назначен президентом по бизнесу "Челси"

Том Глик "Челси" объявил о назначении Тома Глика своим президентом по бизнесу.

Глик, за плечами у которого 30-летний опыт работы в спортивном маркетинге и управлении операционной деятельностью, будет отвечать за повседневные бизнес-процессы в "Челси" и возьмем на себя многие обязанности директора Марины Грановской, которая покидает клуб.

В английском футболе Глик прежде всего известен своей работой в "Дерби" и City Football Group, родительской компании "Манчестер Сити" и ряда других клубов.

Предыдущим местом работы Тома был клуб Национальной футбольной лиги "Каролина Пантерз", где он трудился с 2018 года. Также Том сотрудничал с НБА, МЛС, Футбольной Лигой, FA, судейским корпусом.


Метки Глик, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2022 12:00

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  1. selta 18.07.2022 12:17 # selta
    ротировать чувак умеет видимо, с судейским корпусом.

    Источник: http://fapl.ru/posts/94410/

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