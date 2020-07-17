МЮ проявляет интерес к Тоуни
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нападающему "Брентфорда" Айвену Тоуни.
Изначально приглашение нападающего не входило в число приоритетов нового главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага на летнее трансферное окно, однако желание Криштиану Роналду покинуть клуб кардинально изменило ситуацию.
В лице Роналду "красные дьяволы" рискуют лишиться игрока, который стал лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне, забив 24 гола во всех соревнованиях.
Как утверждает Daily Mirror, заменить Криштиану на "Олд Траффорд" может Тоуни, который в своем дебютном сезоне на уровне Премьер-Лиги забил 12 голов и отдал пять результативных передач.
26-летний англичанин также вызывает интерес со стороны "Ньюкасла", "Вест Хэма" и "Лидса".
17.07.2022 07:00
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