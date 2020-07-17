МЮ проявляет интерес к Тоуни

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нападающему "Брентфорда" Айвену Тоуни.

Изначально приглашение нападающего не входило в число приоритетов нового главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага на летнее трансферное окно, однако желание Криштиану Роналду покинуть клуб кардинально изменило ситуацию.



В лице Роналду "красные дьяволы" рискуют лишиться игрока, который стал лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне, забив 24 гола во всех соревнованиях.



Как утверждает Daily Mirror, заменить Криштиану на "Олд Траффорд" может Тоуни, который в своем дебютном сезоне на уровне Премьер-Лиги забил 12 голов и отдал пять результативных передач.



26-летний англичанин также вызывает интерес со стороны "Ньюкасла", "Вест Хэма" и "Лидса".