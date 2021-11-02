Тоуни намекнул, что хотел бы перейти в "Ливерпуль"

Виргил Ван Дейк и Айвен Тоуни Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни признался, что хотел бы перейти в "Ливерпуль", даже в качестве игрока ротации.

25-летний Тоуни известен как большой фанат "Ливерпуля", против которого он уже успел сыграть в этом сезоне (3:3 в сентябре).

В интервью Total Media Айвена спросили, выбрал бы он роль игрока ротации "Ливерпуле" или роль главной звезды, например, в "Лидсе", и англичанин уверенно выбрал клуб своей мечты.

"Я должен был бы отправиться в "Ливерпуль", чтобы стать основным игроком", — заявил Тоуни.


Метки Брентфорд, Ливерпуль, Тоуни

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2021 14:00

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Последние комментарии:




  1. frisby 02.11.2021 15:28 # frisby
    дохуя желающих перейти в Великий Ливерпуль..для начала надо себя зарекомендовать что бы стать топариком и выигрывать титулы и трофеи под руководством Юргена. Что то давно никто не просится к лысой сучке Луиша Фигу или куколду бестрофейному или бздухелю

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  2. true-manc 02.11.2021 15:02 # true-manc
    Будущий портовый ху*сос!!!

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  3. pavlix76 02.11.2021 14:51 # pavlix76
    Если только в дублеры.

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  4. zaeba1l 02.11.2021 14:20 # zaeba1l
    Ну вот как и предсказывал, Брентфорд становится фарм-клубом Ливерпуля. Потом тоже пердаки пенсоманкопидеров будут рваться от факта, что Ливерпуль берет копеечных игроков и делает их звездами топ-уровня.

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  5. sayanara 02.11.2021 14:06 # sayanara
    Все верно, какой то ноунейм только стремится все эту бестрофейную хуету

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  6. tursa 02.11.2021 14:06 # tursa
    Главное не повторить судьбу ламберта, тот тоже был звездой в сотоне и болелом лфк

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