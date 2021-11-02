Тоуни намекнул, что хотел бы перейти в "Ливерпуль"

Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни признался, что хотел бы перейти в "Ливерпуль", даже в качестве игрока ротации.

25-летний Тоуни известен как большой фанат "Ливерпуля", против которого он уже успел сыграть в этом сезоне (3:3 в сентябре).



В интервью Total Media Айвена спросили, выбрал бы он роль игрока ротации "Ливерпуле" или роль главной звезды, например, в "Лидсе", и англичанин уверенно выбрал клуб своей мечты.



"Я должен был бы отправиться в "Ливерпуль", чтобы стать основным игроком", — заявил Тоуни.