Тоуни намекнул, что хотел бы перейти в "Ливерпуль"
Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни признался, что хотел бы перейти в "Ливерпуль", даже в качестве игрока ротации.
25-летний Тоуни известен как большой фанат "Ливерпуля", против которого он уже успел сыграть в этом сезоне (3:3 в сентябре).
В интервью Total Media Айвена спросили, выбрал бы он роль игрока ротации "Ливерпуле" или роль главной звезды, например, в "Лидсе", и англичанин уверенно выбрал клуб своей мечты.
"Я должен был бы отправиться в "Ливерпуль", чтобы стать основным игроком", — заявил Тоуни.
02.11.2021 14:00
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Последние комментарии:
дохуя желающих перейти в Великий Ливерпуль..для начала надо себя зарекомендовать что бы стать топариком и выигрывать титулы и трофеи под руководством Юргена. Что то давно никто не просится к лысой сучке Луиша Фигу или куколду бестрофейному или бздухелю
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Будущий портовый ху*сос!!!
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Если только в дублеры.
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Ну вот как и предсказывал, Брентфорд становится фарм-клубом Ливерпуля. Потом тоже пердаки пенсоманкопидеров будут рваться от факта, что Ливерпуль берет копеечных игроков и делает их звездами топ-уровня.
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Все верно, какой то ноунейм только стремится все эту бестрофейную хуету
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Главное не повторить судьбу ламберта, тот тоже был звездой в сотоне и болелом лфк
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