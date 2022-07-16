Клопп объяснил, почему сделал исключение для Нуньеса

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, почему сделал исключение для приобретения нападающего Дарвина Нуньеса.

После перехода Поля Погба в "Манчестер Юнайтед" в 2016 году Клопп произнес знаменитую фразу о том, что уйдет из футбола, когда ему придется потратить на одного игрока 100 миллионов фунтов.



Тем не менее, этим летом Клопп купил Нуньеса у "Бенфики" за 85 млн. фунтов, в очередной раз почувствовав, что в прошлом не мог себе представить, как будут обстоять дела в будущем.



"Таков трансферный рынок, и если ты хочешь заполучить такого интересного нападающего, как Дарвин, ты должен заплатить цену".



"Я сказал так много вещей, пока живу, и позже жизнь ловила меня на этом и показывала, что я имел недостаточно четкое представление насчет того, как быстро это может измениться", — цитирует Клоппа Daily Mirror.