Клопп объяснил, почему сделал исключение для Нуньеса

Дарвин Нуньес Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, почему сделал исключение для приобретения нападающего Дарвина Нуньеса.

После перехода Поля Погба в "Манчестер Юнайтед" в 2016 году Клопп произнес знаменитую фразу о том, что уйдет из футбола, когда ему придется потратить на одного игрока 100 миллионов фунтов.

Тем не менее, этим летом Клопп купил Нуньеса у "Бенфики" за 85 млн. фунтов, в очередной раз почувствовав, что в прошлом не мог себе представить, как будут обстоять дела в будущем.

"Таков трансферный рынок, и если ты хочешь заполучить такого интересного нападающего, как Дарвин, ты должен заплатить цену".

"Я сказал так много вещей, пока живу, и позже жизнь ловила меня на этом и показывала, что я имел недостаточно четкое представление насчет того, как быстро это может измениться", — цитирует Клоппа Daily Mirror.


Метки Клопп, Ливерпуль, Нуньес

Автор mihajlo   

Дата 16.07.2022 09:00

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Последние комментарии:




  1. quavo 16.07.2022 09:38 # quavo
    Безмозглый очкастый долбоеб. Напоминает типичного болельщика портовой залупни.

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  2. arsenal-fc-fan 16.07.2022 09:25 # arsenal-fc-fan
    Да, Юрген, все помнят, что ты нёс про коронавирус, про политику, про лгбт. А сейчас ты скопом заднюю дал - красавец, настоящий мужчина

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