Клопп объяснил, почему сделал исключение для Нуньеса
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, почему сделал исключение для приобретения нападающего Дарвина Нуньеса.
После перехода Поля Погба в "Манчестер Юнайтед" в 2016 году Клопп произнес знаменитую фразу о том, что уйдет из футбола, когда ему придется потратить на одного игрока 100 миллионов фунтов.
Тем не менее, этим летом Клопп купил Нуньеса у "Бенфики" за 85 млн. фунтов, в очередной раз почувствовав, что в прошлом не мог себе представить, как будут обстоять дела в будущем.
"Таков трансферный рынок, и если ты хочешь заполучить такого интересного нападающего, как Дарвин, ты должен заплатить цену".
"Я сказал так много вещей, пока живу, и позже жизнь ловила меня на этом и показывала, что я имел недостаточно четкое представление насчет того, как быстро это может измениться", — цитирует Клоппа Daily Mirror.
16.07.2022 09:00
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Безмозглый очкастый долбоеб. Напоминает типичного болельщика портовой залупни.
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Да, Юрген, все помнят, что ты нёс про коронавирус, про политику, про лгбт. А сейчас ты скопом заднюю дал - красавец, настоящий мужчина
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