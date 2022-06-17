"Бенфика" получит только 47 из 64 млн. фунтов за Нуньеса

"Бенфика" получит только 47 миллионов фунтов, не считая бонусов, за нападающего Дарвина Нуньеса, проданного в "Ливерпуль".

На текущей неделе "Ливерпуль" завершил приобретение Нуньеса за 64 млн. фунтов, а еще 21 млн. фунтов предусмотрен в виде бонусов. На "Энфилде" Дарвин получил шестилетний контракт с зарплатой около 140,000 фунтов в неделю.



Однако из этих 64 млн. фунтов "Бенфике" достанется только 46.7 млн. фунтов. "Пеньяроль" и "Альмерия", два бывших клуба Дарвина, получат 1.94 и 8.95 млн. фунтов, соответственно. А 6.24 млн. фунтов заберут себе посредники.



Как сообщает Daily Mail, "Ливерпуль" выплатит "Бенфике" бонус в 4.3 млн. фунтов, когда Нуньес сыграет свои первые 10 матчей за "красных". Еще 8.6 млн. фунтов предусмотрены по достижении отметки в 60 поединков. Остальные бонусы на сумму в 8.6 млн. фунтов зависят от коллективных и индивидуальных достижений.