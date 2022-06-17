"Бенфика" получит только 47 из 64 млн. фунтов за Нуньеса

Дарвин Нуньес "Бенфика" получит только 47 миллионов фунтов, не считая бонусов, за нападающего Дарвина Нуньеса, проданного в "Ливерпуль".

На текущей неделе "Ливерпуль" завершил приобретение Нуньеса за 64 млн. фунтов, а еще 21 млн. фунтов предусмотрен в виде бонусов. На "Энфилде" Дарвин получил шестилетний контракт с зарплатой около 140,000 фунтов в неделю.

Однако из этих 64 млн. фунтов "Бенфике" достанется только 46.7 млн. фунтов. "Пеньяроль" и "Альмерия", два бывших клуба Дарвина, получат 1.94 и 8.95 млн. фунтов, соответственно. А 6.24 млн. фунтов заберут себе посредники.

Как сообщает Daily Mail, "Ливерпуль" выплатит "Бенфике" бонус в 4.3 млн. фунтов, когда Нуньес сыграет свои первые 10 матчей за "красных". Еще 8.6 млн. фунтов предусмотрены по достижении отметки в 60 поединков. Остальные бонусы на сумму в 8.6 млн. фунтов зависят от коллективных и индивидуальных достижений.



Метки Бенфика, Ливерпуль, Нуньес

Автор mihajlo   

Дата 17.06.2022 10:00

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  1. chr1s8rown 17.06.2022 10:47 # chr1s8rown
    А 6.24 млн. фунтов заберут себе посредники.


    Источник: http://fapl.ru/posts/93816/

    А посредники херлинга хохланда 120 млн.фунтов

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  2. quavo 17.06.2022 10:38 # quavo
    не важно сколько получит бенфика, ливарпульке то придется 100 башлять

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  3. liverpudlian 17.06.2022 10:07 # liverpudlian
    Так и знал, что на трансферах в Ливерпуле сидят гении. Что с ебалом сосити? ХАХАХАХА

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  4. true-manc 17.06.2022 10:03 # true-manc
    нуньass:
    > односезонка ноунейм
    > 85 млн

    Холанд:
    > лучший молодой игрок мира
    > 51 млн

    как же ору от тупости лузерпуков)))

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