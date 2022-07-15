"Челси" готов возобновить переговоры по Кунде

"Челси" готов возобновить переговоры о покупке защитника "Севильи" Жюля Кунде.

Достоверно известно, что "Челси" пытался заполучить Кунде еще прошлым летом, однако "Севилья" была готова отпустить Жюля лишь за прописанные в контракте отступные в размере 68.4 млн. фунтов.



Этим летом Кунде не был во главе списка трансферных целей "Челси", однако после решения Маттейса Де Лигта отправиться в "Баварию" и провала переговоров по Натану Аке "синие" вернулись к варианту с Жюлем.



Как сообщает The Guardian, в случае приобретения Кунде "Челси" будет готов позволить своему капитану Сесару Аспиликуэте перейти в "Барселону". Проблема лишь в том, что "Барселона" тоже хочет Кунде.



Добавим, интерес к 23-летнему французу, способному сыграть центрального защитника, правого защитника и правого вингбека, также приписывают "Манчестер Сити" и "Тоттенхэму".