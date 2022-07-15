"Юнайтед" подписал Эриксена
"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе полузащитника Кристиана Эриксена, который заключил с клубом контракт на три года.
Лишь прошлым летом Эриксен перенес остановку сердца в матче за сборную Дании на Евро-2020, однако с разрешения докторов Кристиан вернулся в футбол, блестяще отыграв вторую половину сезона 2021/22 в "Брентфорде".
Эриксен забил один гол и отдал четыре результативные передачи в 11 матчах Премьер-Лиги за "пчел", чем привлек к себе огромное внимание, в том числе со стороны своего бывшего клуба "Тоттенхэма".
Однако всем прочим вариантам 30-летний полузащитник, сыгравший 237 матчей в Премьер-Лиге, предпочел "Юнайтед", став вторым новичком команды Эрика Тен Хага в это окно после защитника Тирелла Маласиа.
"Манчестер Юнайтед" — особенный клуб, и мне не терпится начать. Мне посчастливилось много раз сыграть на "Олд Траффорд", но сделать это в красной футболке "Юнайтед" будет удивительно".
"Я видел работу Эрика в "Аяксе" и знаю, как он и его штаб относятся к деталям и процессу подготовки. Очевидно, он великолепный тренер. Поговорив с ним и узнав, как он хочет заставить команду играть, я стал еще более взволнован насчет будущего. Я по-прежнему очень амбициозен и знаю, что многого способен достичь, и это идеальное место для продолжения моего пути", — сообщил Эриксен.
15.07.2022 18:00
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Челси - 2 (2015, 2017)
МЮ - 1 (2013)
Лестер - 1 (2016)
ЛФК - 1 (2020)
Больше титулов чем у всех остальных вместе взятых.
КОРОЛИ!
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мю пытается сделать из полузащитников мощный квадрат - словно голова наркота
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Подписать душевнобольного вместо Погба....
Правильно фаны МЮ требуют отставки руководства...
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1 Манчестер Сити 38 93
2 Ливерпуль 38 92
Источник: http://fapl.ru/
КОРОЛИ на троне!!!
лузерпул на страпоне!!!
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