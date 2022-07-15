"Юнайтед" подписал Эриксена

Кристиан Эриксен "Манчестер Юнайтед" объявил о переходе полузащитника Кристиана Эриксена, который заключил с клубом контракт на три года.

Лишь прошлым летом Эриксен перенес остановку сердца в матче за сборную Дании на Евро-2020, однако с разрешения докторов Кристиан вернулся в футбол, блестяще отыграв вторую половину сезона 2021/22 в "Брентфорде".

Эриксен забил один гол и отдал четыре результативные передачи в 11 матчах Премьер-Лиги за "пчел", чем привлек к себе огромное внимание, в том числе со стороны своего бывшего клуба "Тоттенхэма".

Однако всем прочим вариантам 30-летний полузащитник, сыгравший 237 матчей в Премьер-Лиге, предпочел "Юнайтед", став вторым новичком команды Эрика Тен Хага в это окно после защитника Тирелла Маласиа.

"Манчестер Юнайтед" — особенный клуб, и мне не терпится начать. Мне посчастливилось много раз сыграть на "Олд Траффорд", но сделать это в красной футболке "Юнайтед" будет удивительно".

"Я видел работу Эрика в "Аяксе" и знаю, как он и его штаб относятся к деталям и процессу подготовки. Очевидно, он великолепный тренер. Поговорив с ним и узнав, как он хочет заставить команду играть, я стал еще более взволнован насчет будущего. Я по-прежнему очень амбициозен и знаю, что многого способен достичь, и это идеальное место для продолжения моего пути", — сообщил Эриксен.


Метки Брентфорд, Манчестер Юнайтед, трансферы, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 15.07.2022 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1538

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  1. great-alexander 15.07.2022 18:45 # great-alexander
    Глава пророссийской администрации Херсонской области Владимир Сальдо издал указ, который запрещает на территории области воспрепятствование деятельности военно-гражданских администраций и волонтеров, дискредитацию внешней политики России и действий российских госорганов, распространение о них заведомо ложной информации, а также «создание угрозы общественной безопасности в иных формах».

    Тех, кто нарушил нормы указа, могут принудительно выдворить за пределы региона в течение 24 часов по решению военного коменданта.

    Слава Таврической Губернии!
    За чистый Херсон без хохлодаунов квадратноголовых!

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  2. narcot 15.07.2022 18:41 # narcot
    А ведь они могли стать нациками



    Марина Овсянникова вышла в одиночный пикет

    Журналистка и экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова вышла в одиночный пикет на набережную напротив Кремля. На её плакате написано: «Путин — убийца. Его солдаты — фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?»

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  3. superglor 15.07.2022 18:24 # superglor
    Количество титулов АПЛ за прошедшие 10 лет

    Сити - 6 (2012, 2014, 2018, 2019, 2021, 2022)
    Челси - 2 (2015, 2017)
    МЮ - 1 (2013)
    Лестер - 1 (2016)
    ЛФК - 1 (2020)

    Больше титулов чем у всех остальных вместе взятых.

    КОРОЛИ!

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  4. great-alexander 15.07.2022 18:15 # great-alexander
    мю пытается сделать из полузащитников мощный квадрат - словно голова наркота

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  5. largo-winch 15.07.2022 18:15 # largo-winch
    Подписать душевнобольного вместо Погба....

    Правильно фаны МЮ требуют отставки руководства...

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  6. true-manc 15.07.2022 18:09 # true-manc
    1 Манчестер Сити 38 93
    2 Ливерпуль 38 92

    Источник: http://fapl.ru/

    КОРОЛИ на троне!!!
    лузерпул на страпоне!!!

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  7. narcot 15.07.2022 18:08 # narcot
    комнатная щель пыталась свалить из страны(( жаль этого ссыкуна(



    В Одессе погиб купальщик. Несмотря на запрет, мужчина отправился плавать в море и подорвался на «неизвестном устройстве».

    «В результате взрыва произошла травматическая ампутация головы», — сообщили (https://t.me/odesacityofficial/9493) в Оперативном командовании «Юг».

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  8. takernotagiver 15.07.2022 18:04 # takernotagiver
    Пишут, что за 35 лямов переходит.

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  9. takernotagiver 15.07.2022 18:03 # takernotagiver
    Зинченко переходит в Арсенал, передаёт Уткамэйл. Надеюсь, очередная утка)

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  10. superglor 15.07.2022 18:03 # superglor
    Когда Эриксен увидит в какую помойку приехал, его хватит инфаркт через месяц.

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  11. thegodfather 15.07.2022 18:00 # thegodfather
    Омг. Топ трансфер

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