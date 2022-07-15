Лукаку назвал "ошибкой" свой переход в "Челси"

Ромелу Лукаку Нападающий Ромелу Лукаку заявил, что его переход в "Челси" прошлым летом был ошибкой.

Прошлым летом "Челси" заплатил 97.5 млн. фунтов "Интеру" за Лукаку, однако тот еще в декабре признался, что тоскует по Италии.

В итоге Ромелу добился своего и этим летом вернулся в "Интер" на правах аренды. Теперь 29-летний бельгиец может открыто признать, что жалеет о своем переходе в "Челси".

"Предстоящий сезон будет главным испытанием в моей карьере. Я ушел, и это было ошибкой".

"Сейчас я счастлив носить эту форму. Команда знает, что нам нужно делать. Это будет замечательное испытание, и нам нужно продолжать упорно трудиться".

"Во время прошлого сезона в Англии я осознал, насколько важен "Интер" в мире. Клуб становится все заметнее на международной арене, и социальные сети здесь играют важную роль. Достаточно посмотреть, как мы ведем себя в раздевалке, на тренировках, как обнимаемся и шутим".

"Милан — удивительный город, и поэтому я не стал продавать свои апартаменты, когда уехал в Лондон. Моя мама постоянно сюда приезжала и тоже хотела, чтобы я вернулся", — цитирует Лукаку Goal.


Метки Интер, Лукаку, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.07.2022 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1660

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. jack-4poker 15.07.2022 15:38 # jack-4poker
    обоссал эмблему Челси с третьей ноги, ор

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  2. loser 15.07.2022 15:13 # loser
    маменькин сынок дитятя

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  3. largo-winch 15.07.2022 15:10 # largo-winch
    Уахаахахахахаххахахахаххахахахахахахах

    ни дня без желтенькой для пенсов

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  4. sausage 15.07.2022 14:47 # sausage
    Когда его сплавили из МЮ он говорил, что его сделали козлом отпущения, типа перестал забивать и обвинили во всех бедах сульшеровского Юнайтед. Тогда я даже сочувствовал ему, но по факту оказался галимый нытик и пиздабол и агента правильного под себя выбрал, царство ему небесное.

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  5. v-0987654321 15.07.2022 14:44 # v-0987654321
    Хахахаха я же не зря говорю что Пенсы они тааак Лаааахи

    Хахахаха животные

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  6. superglor 15.07.2022 14:25 # superglor
    Знатно отомстил синей помойке, не оценившей его в первый период, продавшей в Эвертон, а потом не выкупившей в 2016-м. Просто за год развел клубец на 100 лямов, поссал сверху и вернулся в зону комфорта в Италии.

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  7. eakz 15.07.2022 14:23 # eakz
    вообще существование такого клуба как челси - это ошибка

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  8. mixmaster 15.07.2022 14:21 # mixmaster
    знатно поджигает пердаки пенсионерам)

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  9. chelsea-69 15.07.2022 14:16 # chelsea-69
    ошибка, это сам Лукако

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  10. skydreams 15.07.2022 14:16 # skydreams
    "Во время прошлого сезона в Англии я осознал, насколько важен "Интер" в мире. Клуб становится все заметнее на международной арене, и социальные сети здесь играют важную роль. Достаточно посмотреть, как мы ведем себя в раздевалке, на тренировках, как обнимаемся и шутим".


    Источник: http://fapl.ru/posts/94355/

    чо я только что прочитал? сколько ему лет, 12?

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  11. slash-lfc 15.07.2022 14:10 # slash-lfc
    Оруууууу. Как же Лулу ссыт на Пидорси)))

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  12. animadora 15.07.2022 14:09 # animadora
    Обнимайся дальше, вечно ноющее ебаное дерево и маму слушайся.

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  13. chelseaaaa 15.07.2022 14:08 # chelseaaaa
    Офигеть, время все покажет, кто был прав а кто виноват, главное чтобы в Интере показывал свою хорошую форму, чтобы продать подороже

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  14. stealer 15.07.2022 14:05 # stealer
    А какие слова были когда она переходил))) лучший клуб, любимый клуб АПЛ, будет как Дрогба))) этот шкаф везде показал свой уровень.

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  15. chelsiukpro 15.07.2022 14:03 # chelsiukpro
    Рано радуешся чтоб пизеть так нехорошо.... ты еще Синий только в аренде в Интере!

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