Лукаку назвал "ошибкой" свой переход в "Челси"

Нападающий Ромелу Лукаку заявил, что его переход в "Челси" прошлым летом был ошибкой.

Прошлым летом "Челси" заплатил 97.5 млн. фунтов "Интеру" за Лукаку, однако тот еще в декабре признался, что тоскует по Италии.



В итоге Ромелу добился своего и этим летом вернулся в "Интер" на правах аренды. Теперь 29-летний бельгиец может открыто признать, что жалеет о своем переходе в "Челси".



"Предстоящий сезон будет главным испытанием в моей карьере. Я ушел, и это было ошибкой".



"Сейчас я счастлив носить эту форму. Команда знает, что нам нужно делать. Это будет замечательное испытание, и нам нужно продолжать упорно трудиться".



"Во время прошлого сезона в Англии я осознал, насколько важен "Интер" в мире. Клуб становится все заметнее на международной арене, и социальные сети здесь играют важную роль. Достаточно посмотреть, как мы ведем себя в раздевалке, на тренировках, как обнимаемся и шутим".



"Милан — удивительный город, и поэтому я не стал продавать свои апартаменты, когда уехал в Лондон. Моя мама постоянно сюда приезжала и тоже хотела, чтобы я вернулся", — цитирует Лукаку Goal.