Лукаку назвал "ошибкой" свой переход в "Челси"
Нападающий Ромелу Лукаку заявил, что его переход в "Челси" прошлым летом был ошибкой.
Прошлым летом "Челси" заплатил 97.5 млн. фунтов "Интеру" за Лукаку, однако тот еще в декабре признался, что тоскует по Италии.
В итоге Ромелу добился своего и этим летом вернулся в "Интер" на правах аренды. Теперь 29-летний бельгиец может открыто признать, что жалеет о своем переходе в "Челси".
"Предстоящий сезон будет главным испытанием в моей карьере. Я ушел, и это было ошибкой".
"Сейчас я счастлив носить эту форму. Команда знает, что нам нужно делать. Это будет замечательное испытание, и нам нужно продолжать упорно трудиться".
"Во время прошлого сезона в Англии я осознал, насколько важен "Интер" в мире. Клуб становится все заметнее на международной арене, и социальные сети здесь играют важную роль. Достаточно посмотреть, как мы ведем себя в раздевалке, на тренировках, как обнимаемся и шутим".
"Милан — удивительный город, и поэтому я не стал продавать свои апартаменты, когда уехал в Лондон. Моя мама постоянно сюда приезжала и тоже хотела, чтобы я вернулся", — цитирует Лукаку Goal.
15.07.2022 14:00
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Последние комментарии:
обоссал эмблему Челси с третьей ноги, ор
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маменькин сынок дитятя
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Уахаахахахахаххахахахаххахахахахахахах
ни дня без желтенькой для пенсов
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Когда его сплавили из МЮ он говорил, что его сделали козлом отпущения, типа перестал забивать и обвинили во всех бедах сульшеровского Юнайтед. Тогда я даже сочувствовал ему, но по факту оказался галимый нытик и пиздабол и агента правильного под себя выбрал, царство ему небесное.
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Хахахаха я же не зря говорю что Пенсы они тааак Лаааахи
Хахахаха животные
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Знатно отомстил синей помойке, не оценившей его в первый период, продавшей в Эвертон, а потом не выкупившей в 2016-м. Просто за год развел клубец на 100 лямов, поссал сверху и вернулся в зону комфорта в Италии.
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вообще существование такого клуба как челси - это ошибка
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знатно поджигает пердаки пенсионерам)
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ошибка, это сам Лукако
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"Во время прошлого сезона в Англии я осознал, насколько важен "Интер" в мире. Клуб становится все заметнее на международной арене, и социальные сети здесь играют важную роль. Достаточно посмотреть, как мы ведем себя в раздевалке, на тренировках, как обнимаемся и шутим".
Источник: http://fapl.ru/posts/94355/
чо я только что прочитал? сколько ему лет, 12?
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Оруууууу. Как же Лулу ссыт на Пидорси)))
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Обнимайся дальше, вечно ноющее ебаное дерево и маму слушайся.
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Офигеть, время все покажет, кто был прав а кто виноват, главное чтобы в Интере показывал свою хорошую форму, чтобы продать подороже
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А какие слова были когда она переходил))) лучший клуб, любимый клуб АПЛ, будет как Дрогба))) этот шкаф везде показал свой уровень.
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Рано радуешся чтоб пизеть так нехорошо.... ты еще Синий только в аренде в Интере!
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