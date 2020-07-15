Рафинья перешел из "Лидса" в "Барселону"

"Барселона" завершила приобретение вингера "Лидса" и сборной Бразилии Рафиньи.

Рафинья обошелся "Барселоне" в 49 миллионов фунтов, но за счетом бонусов компенсация за 25-летнего игрока может вырасти до 55 млн. фунтов.



За два сезона на "Элланд Роуд" Рафинья, купленный у "Ренна" за 17 млн. фунтов в 2020 году, провел 65 матчей, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач в рамках Премьер-Лиги.



"Я мечтал об этом с детства, как и моя семья, и теперь это становится реальностью. Я собираюсь стараться изо всех сил", — сообщил Рафинья, заполучить которого также хотел "Челси".