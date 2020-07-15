Рафинья перешел из "Лидса" в "Барселону"

Рафинья "Барселона" завершила приобретение вингера "Лидса" и сборной Бразилии Рафиньи.

Рафинья обошелся "Барселоне" в 49 миллионов фунтов, но за счетом бонусов компенсация за 25-летнего игрока может вырасти до 55 млн. фунтов.

За два сезона на "Элланд Роуд" Рафинья, купленный у "Ренна" за 17 млн. фунтов в 2020 году, провел 65 матчей, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач в рамках Премьер-Лиги.

"Я мечтал об этом с детства, как и моя семья, и теперь это становится реальностью. Я собираюсь стараться изо всех сил", — сообщил Рафинья, заполучить которого также хотел "Челси".


Метки Барселона, Лидс, Рафинья, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 15.07.2022 17:00

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Последние комментарии:




  1. kipeloff89 15.07.2022 17:22 # kipeloff89
    Почему все бразилы мечтают играть в Барсе? Их там с детства зомбируют барсой походу

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  2. mata05 15.07.2022 17:22 # mata05
    Зря Эриксон в вонючий трахфорд полез

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  3. sellman 15.07.2022 17:16 # sellman
    Какая тупость, ахаха
    Отдавать Де Йонга, который не хочет уходить, который пошёл на встречу этой обоссаной Барсе с ЗП. Баля, да он один из лучших в ЛаЛиге сейчас.

    ради Рафиньи, который феерил в ... Лидсе. омг

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  4. role-playin 15.07.2022 17:09 # role-playin
    Аке мимо, рафинья мимо, как же пронесло от выкинутых 100 лямов, каеф.

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  5. thegodfather 15.07.2022 17:06 # thegodfather
    Теперь жизнь удалась.

    Ору бля, эти клоуны берут рафинью, где у них есть дембель, но продают де йонга, лучшего их полузаща... Которому они торчат бабки.

    Че за терпильный клуб эта барса и его нытик владелец

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  6. great-alexander 15.07.2022 17:06 # great-alexander
    Михайло жжет, тоже в теме о шутках про квадрат
    Специально прикрепил фотку в новости где рафинья квадрат показывает)))

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