Рафинья перешел из "Лидса" в "Барселону"
"Барселона" завершила приобретение вингера "Лидса" и сборной Бразилии Рафиньи.
Рафинья обошелся "Барселоне" в 49 миллионов фунтов, но за счетом бонусов компенсация за 25-летнего игрока может вырасти до 55 млн. фунтов.
За два сезона на "Элланд Роуд" Рафинья, купленный у "Ренна" за 17 млн. фунтов в 2020 году, провел 65 матчей, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач в рамках Премьер-Лиги.
"Я мечтал об этом с детства, как и моя семья, и теперь это становится реальностью. Я собираюсь стараться изо всех сил", — сообщил Рафинья, заполучить которого также хотел "Челси".
15.07.2022 17:00
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Последние комментарии:
Почему все бразилы мечтают играть в Барсе? Их там с детства зомбируют барсой походу
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Зря Эриксон в вонючий трахфорд полез
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Какая тупость, ахаха
Отдавать Де Йонга, который не хочет уходить, который пошёл на встречу этой обоссаной Барсе с ЗП. Баля, да он один из лучших в ЛаЛиге сейчас.
ради Рафиньи, который феерил в ... Лидсе. омг
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Аке мимо, рафинья мимо, как же пронесло от выкинутых 100 лямов, каеф.
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Теперь жизнь удалась.
Ору бля, эти клоуны берут рафинью, где у них есть дембель, но продают де йонга, лучшего их полузаща... Которому они торчат бабки.
Че за терпильный клуб эта барса и его нытик владелец
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Михайло жжет, тоже в теме о шутках про квадрат
Специально прикрепил фотку в новости где рафинья квадрат показывает)))
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