Светская хроника за пятницу

Агент Френки Де Йонга отверг "Манчестер Юнайтед". "Арсенал" готовит предложение по Александру Зинченко. Звезды "Челси" встретились со Снуп Доггом. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Агент Френки Де Йонга сообщил "Манчестер Юнайтед", что полузащитник "Барселоны" не хочет переходить к "красным дьяволам". (Sport)



"Барселона" сообщила Де Йонгу, что хочет перехода Френки в "Юнайтед". (The Athletic)



"Барселона" не собирается брать Де Йонга в турне по США, чтобы подтолкнуть Френки к переходу в "Юнайтед". (Sport)



"Бавария" и "Атлетико" заинтересованы в Криштиану Роналду, но предложение из Саудовской Аравии нападающий "Юнайтед" отклонит. (ESPN)



"Арсенал" проявляет интерес к левому защитнику "Андерлехта" Серхио Гомесу. (Fabrizio Romano)



"Арсенал" продолжает переговоры с представителями полузащитника "Лестера" Юри Тилеманса. (Football.London)



"Арсенал" готовится выдвинуть свое предложение о покупке защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко. (Sky Sports)



"Лидс" согласовал покупку нападающего ПСЖ Арно Калимуэндо за 21 миллион фунтов. (90min)



"Кристал Пэлас" лидирует в борьбе за юного защитника "Челси" Леви Колуилла. (Evening Standard)



"Астон Вилла" назначила цену в 20 млн. фунтов за 18-летнего полузащитника Кэрни Чуквуэмеку. (talkSPORT)



"Саутгемптон" надеется усилиться Харри Уинксом из "Тоттенхэма" и Муссой Дембеле из "Лиона". (Daily Mail)



"Аякс" сделал предложение по защитнику "Рейнджерс" Калвину Бэсси, который интересен "Брайтону" и другим клубам Премьер-Лиги. (Daily Mail)



"Эвертон" продолжает переговоры по полузащитнику "Вулверхэмптона" Моргану Гиббс-Уайту. (Sky Sports)



Также "Эвертон" интересуется полузащитником "Челси" Тино Анджорином. (Daily Mail)



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У нападающего "Ливерпуля" Диогу Жоты случился рецидив травмы задней поверхности бедра. (Daily Mail)



Рахим Стерлинг получил извинения от телеканала BBC, в эфире которого новичка "Челси" назвали тем самым неизвестным игроком Премьер-Лиги, арестованным по подозрению в изнасилованиях. (Evening Standard)



Голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд женился, сыграв свадьбу на Мальдивах. (Liverpool Echo)



Звезды "Челси" встретились со Снуп Доггом во время турне по США. (The Sun)