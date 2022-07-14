Тухель требует больше приобретений

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что его команде нужно больше качественных приобретений.

Начав свою трансферную кампанию с покупки вингера Рахима Стерлинга за 50 миллионов фунтов, сейчас Тухель надеется на дальнейшие приобретения, которые позволят "Челси" приблизиться к уровню "Манчестер Сити" и "Ливерпуля".



"Ставки высоки — мы конкурируем не только с некоторым из лучших команд Премьер-Лиги всех времен, но и с лучшими тренерами".



"Посмотрите на трансферную активность и уровень тренера в "Тоттенхэме". То же самое в "Арсенале", "Манчестер Юнайтед". Это тяжелейшее испытание, которое только может тебя ждать, и мы знаем это".



"Мы преодолели санкции, мы лишились игроков топ-уровня, ключевых игроков. Наш клуб был в переходном периоде, меняя владельца, мы были позади в трансферной гонке и в таблице. Поэтому есть вещи, которые нам нужно наверстать".



"Покупка Рахима показывает, на что мы способны. Она показывает амбиции клуба и владельца, и это хорошо, потому что все мы здесь, чтобы побеждать и сражаться".



"Нам нравится сражаться, и нам нравится это сложнейшее испытание. А для этого нам необходимы классные новички, иначе у нас не будет шансов".



"Это не секрет, что мы лишились игроков топ-уровня, и нам нужно заменить их. Даже если бы они остались, нам бы потребовалось усиление, чтобы приблизиться к лидерам, но теперь оно требуется еще больше".



"Мы уже обладаем игроками топ-уровня и — что еще важнее — командой топ-уровня. И раз уж мы приглашаем игроков, то это должны быть игроки высшего уровня с отличным характером. Самые, самые лучше игроки, что играют в эту игру", — сообщил Тухель Sky Sports.