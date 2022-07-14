Тухель требует больше приобретений

Томас Тухель Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что его команде нужно больше качественных приобретений.

Начав свою трансферную кампанию с покупки вингера Рахима Стерлинга за 50 миллионов фунтов, сейчас Тухель надеется на дальнейшие приобретения, которые позволят "Челси" приблизиться к уровню "Манчестер Сити" и "Ливерпуля".

"Ставки высоки — мы конкурируем не только с некоторым из лучших команд Премьер-Лиги всех времен, но и с лучшими тренерами".

"Посмотрите на трансферную активность и уровень тренера в "Тоттенхэме". То же самое в "Арсенале", "Манчестер Юнайтед". Это тяжелейшее испытание, которое только может тебя ждать, и мы знаем это".

"Мы преодолели санкции, мы лишились игроков топ-уровня, ключевых игроков. Наш клуб был в переходном периоде, меняя владельца, мы были позади в трансферной гонке и в таблице. Поэтому есть вещи, которые нам нужно наверстать".

"Покупка Рахима показывает, на что мы способны. Она показывает амбиции клуба и владельца, и это хорошо, потому что все мы здесь, чтобы побеждать и сражаться".

"Нам нравится сражаться, и нам нравится это сложнейшее испытание. А для этого нам необходимы классные новички, иначе у нас не будет шансов".

"Это не секрет, что мы лишились игроков топ-уровня, и нам нужно заменить их. Даже если бы они остались, нам бы потребовалось усиление, чтобы приблизиться к лидерам, но теперь оно требуется еще больше".

"Мы уже обладаем игроками топ-уровня и — что еще важнее — командой топ-уровня. И раз уж мы приглашаем игроков, то это должны быть игроки высшего уровня с отличным характером. Самые, самые лучше игроки, что играют в эту игру", — сообщил Тухель Sky Sports.


Метки трансферы, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.07.2022 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1102

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  1. chelsea88 14.07.2022 13:50 # chelsea88
    Гейгуннеры завидуют)

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  2. mixmaster 14.07.2022 13:37 # mixmaster
    роналду с неймаром дауай Уася)

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  3. vtp 14.07.2022 13:36 # vtp
    Самые, самые лучше игроки, что играют в эту игру

    Источник: http://fapl.ru/posts/94335/

    namek na Ronaldo?

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  4. chelseaaaa 14.07.2022 13:11 # chelseaaaa
    Сегодня Кулибали в идеале еще одного ЦЗ а то и двух и нападающего

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