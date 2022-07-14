Светская хроника за четверг

Криштиану Роналду получил роскошное предложение из Саудовской Аравии. Неймар и Усман Дембеле отвергнут "Челси". Netflix снимет фильм про Дэвида Бекхэма. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду получил предложение провести два следующих сезона в Саудовской Аравии за 254 миллиона фунтов. (TVI)



"Юнайтед" согласовал условия личного контракта с защитником "Аякса" Лисандро Мартинесом. (Fabrizio Romano)



Нападающий Неймар, которого связывали с переходом в "Челси", хочет остаться в ПСЖ. (Goal)



Вингер "Барселоны" Усман Дембеле отвергнет интерес "Челси" и подпишет новый двухлетний контракт с каталонским клубом. (Sport)



Полузащитник "Арсенала" Лукас Торрейра согласился на переход в "Валенсию", но "канониры" не спешат отпускать уругвайца. (Daily Mirror)



"Вулверхэмптон" готов продать вингера Адаму Траоре в "Эвертон" за 10 млн. фунтов. (Football Insider)



"Лидс" все еще ждет ответа от "Брюгге" на свое предложение по атакующему полузащитнику Шарлю Де Кетеларе, которого также хочет "Милан". (Fabrizio Romano)



"Астон Вилла" готова продать 18-летнего полузащитника Кэрни Чуквуэмеку. (Daily Mail)



Бывший вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко перешел свободным агентом в "Аль-Айн" из ОАЭ. (BBC)



Экс-нападающий "Уотфорда" Джошуа Кинг перешел в "Фенербахче". (The Sun)



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Переход экс-плеймейкера "Арсенала" Месута Озила в "Истанбул Башакшехир" был подтвержден спустя всего 29 минут после новости о расторжении контракта игрока с "Фенербахче". (Daily Mail)



Netflix работает над документальным фильмом про бывшего игрока "Юнайтед" и сборной Англии Дэвида Бекхэма. (Daily Mirror)



Новички "Тоттенхэма" Фрэйзер Форестер и Ив Биссума заразились коронавирусом в Южной Корее. (Daily Mail)



Гарет Саутгейт из сборной Англии будет вторым самым высокооплачиваемым тренером на ЧМ-2022 в Катаре. Больше получает только возглавляющий немцев Ханси Флик. (Daily Star)



Жена и дети Уэйна Руни не последовали за главой семейства в Вашингтон, где экс-нападающий "Юнайтед" будет тренировать "Ди Си Юнайтед". (Daily Mirror)



Забив 56 голов в академии "Юнайтед" в прошлом сезоне, 12-летний Кай Руни заключил с Nike свой первый спонсорский контракт. (Manchester Evening News)