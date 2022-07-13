Тухель хочет, чтобы "Челси" купил Кимпембе

Преснель Кимпембе и Томас Тухель Главный тренер "Челси" Томас Тухель просит свой клуб приобрести центрального защитника ПСЖ Преснеля Кимпембе.

В данный момент "Челси" завершает приобретение Калиду Кулибали из "Наполи", а также находится на пороге договоренности с "Манчестер Сити" по Натану Аке.

По информации The Telegraph, дополнительно Тухель хочет заполучить 26-летнего Кимпембе, с которым он работал на протяжении двух своих сезонов в Париже.

Преснель находится в самом расцвете сил, а также обладает колоссальным опытом, проведя 28 матчей за сборную Франции и пять раз выиграв Лигу 1.

Согласно слухам, суммы в 50 миллионов фунтов будет достаточно, чтобы убедить ПСЖ отпустить Кимпембе.


Метки Кимпембе, ПСЖ, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.07.2022 23:00

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  1. brown-ale 14.07.2022 00:06 # brown-ale
    Этим летом Челси подписывает только негров.

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  2. ar7em 13.07.2022 23:56 # ar7em
    Преснель находится в самом расцвете сил, а также обладает колоссальным опытом, проведя 28 матчей за сборную Франции и пять раз выиграв Лигу 1.

    Источник: http://fapl.ru/posts/94326/



    абзац выглядит словно насмешка

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  3. takernotagiver 13.07.2022 23:43 # takernotagiver
    Шейхи нахуй пошлют. Молод еще этот топчик

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