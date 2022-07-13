Тухель хочет, чтобы "Челси" купил Кимпембе

Главный тренер "Челси" Томас Тухель просит свой клуб приобрести центрального защитника ПСЖ Преснеля Кимпембе.

В данный момент "Челси" завершает приобретение Калиду Кулибали из "Наполи", а также находится на пороге договоренности с "Манчестер Сити" по Натану Аке.



По информации The Telegraph, дополнительно Тухель хочет заполучить 26-летнего Кимпембе, с которым он работал на протяжении двух своих сезонов в Париже.



Преснель находится в самом расцвете сил, а также обладает колоссальным опытом, проведя 28 матчей за сборную Франции и пять раз выиграв Лигу 1.



Согласно слухам, суммы в 50 миллионов фунтов будет достаточно, чтобы убедить ПСЖ отпустить Кимпембе.