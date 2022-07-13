Варан: "Нам нужно улучшить все"

Защитник Рафаэль Варан заявил, что новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг должен "улучшить все".

Накануне "Юнайтед" провел свой первый матч при Тен Хаге, разгромив "Ливерпуль" со счетом 4:0 в Бангкоке.



Варану кажется, что он и его партнеры по команде понимают, в какой футбол хочет играть Тен Хаг, и Рафаэль готов закатать рукава, следуя указания Эрика.



"Мы точно знаем, как хотим играть. Тренер очень хорошо объяснил, что мы должны делать, для нас это абсолютно ясно".



"Мы знаем, что должны быть в очень хорошей форме, потому что такой футбол требует очень хорошей физической подготовки".



"Мы довольны результатом, но мы знаем, что все равно должны упорно работать, чтобы подготовиться к старту сезона".



"Предсезонный период едва стартовал, так что это только начало, однако мы четко знаем, куда хотим двигаться".



"Думаю, мы четко знаем, что нам нужно делать. Нам нужно улучшить все".



"У нас есть амбиции насчет этого сезона, однако мы должны оставаться скромными. Думаю, это самое важное. Как я уже сказал, это только начало, и мы должны улучшить все", — цитирует Варана Sky Sports.