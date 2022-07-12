"Челси" близок к покупке Кулибали

"Челси" близок к приобретению центрального защитника "Наполи" Калиду Кулибали.

Как стало известно The Athletic, "Челси" значительно продвинулся в переговорах со своими коллегами из Неаполя о сделке, стоимость которой может составить 40 миллионов евро (34 млн. фунтов).



Кулибали связывали с переездом в Премьер-Лигу много лет, однако сейчас Калиду уже 31, а от его контракта остается один год, поэтому "Наполи" оказался гораздо сговорчивее, чем прежде.



В минувшем сезоне игрок сборной Сенегала провел 27 матчей за "Наполи" в Серии А и помог своей команде занять третье место, квалифицировавшись в Лигу Чемпионов.



"Позже я это подтвержу, но мы на правильном пути", — приводит французская пресса ответ Кулибали на вопрос насчет "Челси".



Покупка Кулибали помогла бы "Челси" компенсировать потерю Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена, которые свободными агентами отправились в "Реал" и "Барселону", соответственно.



Добавим, "синие" также продвигаются в переговорах с "Манчестер Сити" насчет защитника Натана Аке.