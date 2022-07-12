"Челси" близок к покупке Кулибали

Калиду Кулибали "Челси" близок к приобретению центрального защитника "Наполи" Калиду Кулибали.

Как стало известно The Athletic, "Челси" значительно продвинулся в переговорах со своими коллегами из Неаполя о сделке, стоимость которой может составить 40 миллионов евро (34 млн. фунтов).

Кулибали связывали с переездом в Премьер-Лигу много лет, однако сейчас Калиду уже 31, а от его контракта остается один год, поэтому "Наполи" оказался гораздо сговорчивее, чем прежде.

В минувшем сезоне игрок сборной Сенегала провел 27 матчей за "Наполи" в Серии А и помог своей команде занять третье место, квалифицировавшись в Лигу Чемпионов.

"Позже я это подтвержу, но мы на правильном пути", — приводит французская пресса ответ Кулибали на вопрос насчет "Челси".

Покупка Кулибали помогла бы "Челси" компенсировать потерю Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена, которые свободными агентами отправились в "Реал" и "Барселону", соответственно.

Добавим, "синие" также продвигаются в переговорах с "Манчестер Сити" насчет защитника Натана Аке.


Метки Кулибали, Наполи, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2022 19:00

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 12.07.2022 19:48 # hammersmith
    бля, какое же терпилси говно позорное

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  2. v-0987654321 12.07.2022 19:31 # v-0987654321
    Очередной Лох

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  3. thegodfather 12.07.2022 19:25 # thegodfather
    тихо не пи3деть


    нигры всегда это к успеху

    стерлинг+кулибали+кунде = успех


    нигеры в белых гетрах и челси это классика!

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  4. superglor 12.07.2022 19:23 # superglor
    Челси хочет Калиду
    Он пошлет их всех в пи3ду

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  5. dexter 12.07.2022 19:19 # dexter
    Когда членси становятся близки к покупке, их шлют нахуй.

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  6. true-manc 12.07.2022 19:13 # true-manc
    Родри в прошедшем сезоне среди всех полузащитников Лиги:

    > Наибольшее количество передач (2865)
    > Наибольшее количество точных передач (2629)
    > Наибольшее количество касаний (3246)
    > Наибольшее количество мячей выиграно в средней трети (170)

    КОРОЛЬ!!!

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  7. true-manc 12.07.2022 19:11 # true-manc
    Калоеду Какулиебали близок к переходу в "Какульси"

    Источник: http://fapl.ru/posts/94303/

    орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

    (ответить)

  8. zheka000000 12.07.2022 19:08 # zheka000000
    Просто разъябываем это ТО

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  9. felix-the-cat 12.07.2022 19:06 # felix-the-cat
    Аке Кулибули норм

    Причём никогда не забуду как когда Кулибали был на своём пике Мошка Салашка на него поссал ухехехех

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  10. pozitiv4ik 12.07.2022 19:05 # pozitiv4ik
    31 год
    40 млн

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