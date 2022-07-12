"Челси" близок к покупке Кулибали
"Челси" близок к приобретению центрального защитника "Наполи" Калиду Кулибали.
Как стало известно The Athletic, "Челси" значительно продвинулся в переговорах со своими коллегами из Неаполя о сделке, стоимость которой может составить 40 миллионов евро (34 млн. фунтов).
Кулибали связывали с переездом в Премьер-Лигу много лет, однако сейчас Калиду уже 31, а от его контракта остается один год, поэтому "Наполи" оказался гораздо сговорчивее, чем прежде.
В минувшем сезоне игрок сборной Сенегала провел 27 матчей за "Наполи" в Серии А и помог своей команде занять третье место, квалифицировавшись в Лигу Чемпионов.
"Позже я это подтвержу, но мы на правильном пути", — приводит французская пресса ответ Кулибали на вопрос насчет "Челси".
Покупка Кулибали помогла бы "Челси" компенсировать потерю Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена, которые свободными агентами отправились в "Реал" и "Барселону", соответственно.
Добавим, "синие" также продвигаются в переговорах с "Манчестер Сити" насчет защитника Натана Аке.
12.07.2022 19:00
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Последние комментарии:
бля, какое же терпилси говно позорное
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Очередной Лох
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тихо не пи3деть
нигры всегда это к успеху
стерлинг+кулибали+кунде = успех
нигеры в белых гетрах и челси это классика!
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Челси хочет Калиду
Он пошлет их всех в пи3ду
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Когда членси становятся близки к покупке, их шлют нахуй.
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Родри в прошедшем сезоне среди всех полузащитников Лиги:
> Наибольшее количество передач (2865)
> Наибольшее количество точных передач (2629)
> Наибольшее количество касаний (3246)
> Наибольшее количество мячей выиграно в средней трети (170)
КОРОЛЬ!!!
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Калоеду Какулиебали близок к переходу в "Какульси"
Источник: http://fapl.ru/posts/94303/
орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
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Просто разъябываем это ТО
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Аке Кулибули норм
Причём никогда не забуду как когда Кулибали был на своём пике Мошка Салашка на него поссал ухехехех
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31 год
40 млн
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