Светская хроника за вторник

Боссы "Манчестер Юнайтед" отправились в Барселону за Френки Де Йонгом. Усман Дембеле откажет "Челси". Уэйн Руни получит новую работу в ближайшие 24 часа. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

Исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Ричард Арнольд и спортивный директор клуба Джон Мерто прибыли в Испанию, чтобы оформить приобретение полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга. (Manchester Evening News)



"Юнайтед" сообщил "Барселоне", что хочет оформить трансфер Де Йонга к пятнице. (talkSPORT)



"Барселона" согласилась заплатить 65 миллионов фунтов за вингера "Лидс" Рафинью. Каталонский клуб планирует купить бразильца на вырученные за Де Йонга деньги. (Daily Mirror)



Вингер Усман Дембеле отвергнет интерес "Челси" и подпишет новый двухлетний контракт с "Барселоной". (Marca)



"Севилья" заинтересована в защитнике "Тоттенхэма" Серхио Регилоне. (Daily Mail)



"Фулхэм" близок к покупке защитника "Вольфсбурга" Кевина Мбабу за 5 миллионов фунтов. (Evening Standard)



"Фулхэм" обратился к "Тоттенхэму" насчет защитника Джо Родона. (Football Insider)



"Фулхэм" все ближе к покупке голкипера "Арсенала" Бернда Лено за 10 млн. фунтов. (Evening Standard)



"Мидлсбро" охладел к нападающему "Ньюкасла" Дуайту Гэйлу. (Football Insider)



21-летний защитник Натан Коллинс станет самым дорогим ирландским футболистом всех времен, перебравшись из "Бернли" в "Вулверхэмптон" за 20.3 млн. фунтов. (Irish Independent)



"Ювентус" и "Рома" проявили интерес к полузащитнику "Арсенала" Лукасу Торрейре. (Evening Standard)



"Брентфорд" согласовал покупку за рекордные для своего клуба 20 млн. фунтов вингера "Халла" Кина Льюис-Поттера. (talkSPORT)



Другое



Уэйн Руни возглавит клуб МЛС "Ди Си Юнайтед" в ближайшие 24 часа. (The Sun)



Легенда "Челси" Джон Терри отклонил три предложения о работе главным тренером. (Daily Mirror)



"Эвертон" передал престижный 10-й номер вингеру Энтони Гордону. (Liverpool Echo)



Наставник "Юнайтед" Эрик Тен Хаг запретил игрокам использовать телефоны во время приема пищи, а также ввел дресс-код для персонала. (The Sun)



Харри Кейна вырвало, а Сон Хен Мин упал на газон без сил во время изнурительной тренировки "Тоттенхэма" в Южной Корее. (The Telegraph)