Светская хроника за вторник

Светская хроника Боссы "Манчестер Юнайтед" отправились в Барселону за Френки Де Йонгом. Усман Дембеле откажет "Челси". Уэйн Руни получит новую работу в ближайшие 24 часа. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

Исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Ричард Арнольд и спортивный директор клуба Джон Мерто прибыли в Испанию, чтобы оформить приобретение полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга. (Manchester Evening News)

"Юнайтед" сообщил "Барселоне", что хочет оформить трансфер Де Йонга к пятнице. (talkSPORT)

"Барселона" согласилась заплатить 65 миллионов фунтов за вингера "Лидс" Рафинью. Каталонский клуб планирует купить бразильца на вырученные за Де Йонга деньги. (Daily Mirror)

Вингер Усман Дембеле отвергнет интерес "Челси" и подпишет новый двухлетний контракт с "Барселоной". (Marca)

"Севилья" заинтересована в защитнике "Тоттенхэма" Серхио Регилоне. (Daily Mail)

"Фулхэм" близок к покупке защитника "Вольфсбурга" Кевина Мбабу за 5 миллионов фунтов. (Evening Standard)

"Фулхэм" обратился к "Тоттенхэму" насчет защитника Джо Родона. (Football Insider)

"Фулхэм" все ближе к покупке голкипера "Арсенала" Бернда Лено за 10 млн. фунтов. (Evening Standard)

"Мидлсбро" охладел к нападающему "Ньюкасла" Дуайту Гэйлу. (Football Insider)

21-летний защитник Натан Коллинс станет самым дорогим ирландским футболистом всех времен, перебравшись из "Бернли" в "Вулверхэмптон" за 20.3 млн. фунтов. (Irish Independent)

"Ювентус" и "Рома" проявили интерес к полузащитнику "Арсенала" Лукасу Торрейре. (Evening Standard)

"Брентфорд" согласовал покупку за рекордные для своего клуба 20 млн. фунтов вингера "Халла" Кина Льюис-Поттера. (talkSPORT)

Другое

Уэйн Руни возглавит клуб МЛС "Ди Си Юнайтед" в ближайшие 24 часа. (The Sun)

Легенда "Челси" Джон Терри отклонил три предложения о работе главным тренером. (Daily Mirror)

"Эвертон" передал престижный 10-й номер вингеру Энтони Гордону. (Liverpool Echo)

Наставник "Юнайтед" Эрик Тен Хаг запретил игрокам использовать телефоны во время приема пищи, а также ввел дресс-код для персонала. (The Sun)

Харри Кейна вырвало, а Сон Хен Мин упал на газон без сил во время изнурительной тренировки "Тоттенхэма" в Южной Корее. (The Telegraph)


Метки слухи дня

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2022 06:00

Количество просмотров Просмотров: 2154

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. true-manc 12.07.2022 07:29 # true-manc
    1 Манчестер Сити 38 93
    2 Ливерпуль 38 92

    Источник: http://fapl.ru/

    КОРОЛИ на троне!!!
    лузерпул на страпоне!!!

    (ответить)

  2. mata-hazard 12.07.2022 06:36 # mata-hazard
    Хохлы, чего у вас за фишка такая - везде, куда бы вы не поехали, таскать с собой это сине-жёлтое говно и на балкон вывешивать?
    Все уже ржут с вас в Европе. Туалетной бумагой пользоваться не умеете и только ноете всё время. Неандертальцы короче.

    (ответить)

  3. alexomck 12.07.2022 06:29 # alexomck
    Кончи часть состава решил в корейских больницах оставить - там тоже хорошо

    (ответить)

  4. beatles-red 12.07.2022 06:19 # beatles-red
    Даже в кризиснейшую барсу больше предпочитают, чем пенсов. Мда

    (ответить)

  5. chelsea-69 12.07.2022 06:08 # chelsea-69
    Слава Челси! Пенсионерам Слава!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: