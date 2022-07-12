"Челси" готов переключиться с Рафиньи на Гнабри

Серж Гнабри "Челси" готов признать поражение в борьбе за Рафинью и уже определил альтернативу вингеру "Лидса".

Несмотря на то, что "Челси" уже согласовал с "Лидсом" компенсацию за Рафинью в размере 55 миллионов фунтов, приоритетом самого игрока остается "Барселона".

И за минувший уикенд "Барселона" добилась значительного прогресса в переговорах о покупке 25-летнего бразильца, о чем сообщает The Athletic.

В данный момент "Барселона" уверена в приобретении Рафиньи, а "Челси" в свою очередь готов переключить внимание на Сержа Гнабри, который забивал двузначное количество голов в каждом из своих четырех сезонов в "Баварии", включая минувший (17).

Сейчас у Гнабри остается только один год по контракту в Мюнхене, и The Telegraph предполагает, что 26-летний немец может быть доступен для трансфера за 34 млн. фунтов.

Добавим, статистика экс-игрока "Арсенала" за сборную Германии тоже весьма впечатляет — 20 голов в 34 матчах.


Метки Бавария, Барселона, Гнабри, Лидс, Рафинья, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2022 00:05

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  1. takernotagiver 12.07.2022 00:40 # takernotagiver
    Чтоб Бавария отпустила так за дешево?) Держите карман шире)

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  2. didier-11 12.07.2022 00:15 # didier-11
    ебарь

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  3. jirrort 12.07.2022 00:11 # jirrort
    26-летний немец может быть доступен для трансфера за 34 млн. фунтов.

    Источник: http://fapl.ru/posts/94289/


    За такие деньги заверните, будьте добры.Хоть я и сомневаюсь,что у нас будет играть также как в дворовой Бундеслиге, где понятие центр поля отсутствует в принципе .

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