"Челси" готов переключиться с Рафиньи на Гнабри

"Челси" готов признать поражение в борьбе за Рафинью и уже определил альтернативу вингеру "Лидса".

Несмотря на то, что "Челси" уже согласовал с "Лидсом" компенсацию за Рафинью в размере 55 миллионов фунтов, приоритетом самого игрока остается "Барселона".



И за минувший уикенд "Барселона" добилась значительного прогресса в переговорах о покупке 25-летнего бразильца, о чем сообщает The Athletic.



В данный момент "Барселона" уверена в приобретении Рафиньи, а "Челси" в свою очередь готов переключить внимание на Сержа Гнабри, который забивал двузначное количество голов в каждом из своих четырех сезонов в "Баварии", включая минувший (17).



Сейчас у Гнабри остается только один год по контракту в Мюнхене, и The Telegraph предполагает, что 26-летний немец может быть доступен для трансфера за 34 млн. фунтов.



Добавим, статистика экс-игрока "Арсенала" за сборную Германии тоже весьма впечатляет — 20 голов в 34 матчах.